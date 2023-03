A jeśli chodzi o to przywiązanie... zatrzymany mężczyzna tłumaczył, że jego ojciec przyniósł mumię do domu 30 lat wcześniej, a teraz to on się nią zajmuje. I jakby sytuacja była jeszcze zbyt normalna, to Bermejo twierdzi, że szczątki to jego "duchowa dziewczyna" imieniem Juanita, z którą mieszka w pokoju i śpi.



Jak jednak informuje peruwiańska agencja prasowa ANDINA, Bermejo z pewnością mocno się zdziwi, kiedy dowie się, że zmumifikowane szczątki należały do dorosłego mężczyzny, prawdopodobnie ze wschodniego obszaru Puno, regionu w peruwiańskich Andach ok. 1300 kilometrów na południowy wschód od Limy.

To nie Juanita, to Juan potwierdził specjalista z Ministerstwa Kultury, dodając, że mumia należała do mężczyzny w wieku co najmniej 45 lat.

Więcej dowiemy się dopiero po szczegółowych badaniach laboratoryjnych, bo jak przekonują przedstawiciele ministerstwa, szczątki zostały zatrzymane i przekazane odpowiednim instytucjom w celu ochrony i zachowania tego dziedzictwa. Do czasu wyjaśnienia sprawy zatrzymany jest też Julio Cesar Bermejo, bo służby muszą dowiedzieć się więcej o okolicznościach pozyskania szczątków i upewnić się, że chodziło tylko o jedną mumię. Bo warto pamiętać, że w Peru znajdują się setki stanowisk archeologicznych kilku cywilizacji, które rozwinęły się przed i po imperium Inków, więc pole do nadużyć jest spore.