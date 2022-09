USB Promoter Group, czyli organizacja zajmująca się standaryzacją portów i pomagająca certyfikować sprzęt, składająca się z takich firm jak Apple, Hewelett-Packard, Intel, Microsoft, Renesas Electronics, STMicroelectronics oraz Texas Instruments, regularnie pracuje nad rozwojem specyfikacji USB, aby sprostać wymaganiom rynku w zakresie zwiększonej funkcjonalności i wydajności. To właśnie ta grupa ogłosiła, że zbliża się wydanie specyfikacji USB 4 w wersji 2.0.

Co zaoferuje nam nowy standard?

Właściwa specyfikacja techniczna nie została jeszcze wydana. W komunikacie prasowym USB Promoter Group czytamy natomiast, że kable USB 4 w wersji 2.0 będą korzystać ze złącza USB-C, czego w sumie należało się spodziewać. Organizacja podkreśla, że kluczową cechą zaktualizowanego rozwiązania będzie: "działanie do 80 Gb/s, oparte na nowej architekturze warstwy fizycznej, z wykorzystaniem istniejących pasywnych kabli USB typu C o przepustowości 40 Gb/s oraz nowo zdefiniowanych aktywnych kabli USB typu C o przepustowości 80 Gb/s".

Reklama

Nowy standard umożliwi zatem przesyłanie danych z prędkością nawet do 80 Gb/s, czyli dwukrotnie większą niż oryginalne USB 4.

Co istotne, jest również wstecznie kompatybilny z poprzednimi kablami USB 4. To oznacza, że istniejące kable USB-C zdolne do przesyłania danych z prędkością 40 Gb/s, także uzyskają szybsze prędkości, gdy standard stanie się dostępny.

Szczegóły dotyczące sposobu, w jaki zostanie osiągnięte przesyłanie do tej prędkości, zostaną ujawnione po wydaniu ostatecznej specyfikacji. Prawdopodobnie nastąpi to przed wydarzeniem deweloperskim USB DevDays, które jest zaplanowane na 1 i 2 listopada w Seattle oraz 15 i 16 listopada w Seulu.

Nie wiadomo również jeszcze, kiedy nowy standard faktycznie trafi do konsumentów.