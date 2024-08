VoLTE w telefonie: Jak go wyłączyć, gdy stwarza problemy?

Oprac.: Tomasz Wróblewski Technologia

VoLTE, czyli Voice over LTE, to technologia, która pozwala na prowadzenie rozmów głosowych poprzez sieć 4G LTE. Dzięki tej technologii jakość połączeń jest lepsza. VoLTE jest dostępne w wielu sieciach komórkowych na całym świecie, choć czasem może powodować pewne problemy, które skłaniają użytkowników do wyłączenia tej funkcji. W tym artykule omówimy, czym dokładnie jest VoLTE, w jakich polskich sieciach można z niej korzystać, jak ją włączyć oraz, co najważniejsze, jak ją wyłączyć w przypadku wystąpienia trudności.

Zdjęcie VoLTE / 123RF/PICSEL