Wojsko Polskie wzbogaciło się dziś o kolejną potężną broń, która pozwoli lepiej bronić Polski w przypadku agresji Rosji. Najnowszy transport z Korei Południowej obejmował 12 armatohaubic samobieżnych K9, dziewięć czołgów K2 oraz osiem modułów do wyrzutni Homar-K.

Według Pawła Bejdy, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, do tej pory Wojsko Polskie otrzymało 120 armatohaubic K9, 71 czołgów K2 oraz 54 moduły do wyrzutni Homar-K. W sumie nasza armia zamówiła dotychczas 364 koreańskich armatohaubic, ale jest opcja zwiększenia liczby aż do 672. Oprócz samych czołgów i armatohaubic, polska armia docelowo wzbogaci się również o 48 samolotów myśliwskich FA-50.

