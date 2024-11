Niemcy wyciągają czołgi z muzeów i ślą na wojnę

Agencja Reutera informuje, że Bundeswehra pozyskuje z muzeów leżących w różnych częściach kraju poradzieckie czołgi T-62. Jak przyznał Andreas Marlow, szef dowództwa specjalnego szkolenia UE dla Ukrainy, dzięki temu ukraińscy żołnierze mogą zapoznać się ze sprzętem, na którym później przyjdzie im działać na froncie.

Mówimy tu o zakrojonej na szeroką skalę akcję, jakiej nie widziano od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Reuters wylicza, że co przeszkoleniu w krajach NATO zostało już co najmniej 18 tysięcy ukraińskich żołnierzy. W samych Niemczech może to być kilka tysięcy żołnierzy. Prawdopodobnie czołgi te docelowo trafią na Ukrainę i wezmą udział w wojnie.

Reklama