W marcu znów przestawimy zegarki. Kiedy koniec zmiany czasu?

Najbliższa zmiana czeka nas w nocy z 29 na 30 marca 2025 roku . O godzinie 2:00 przestawiamy zegarki na godzinę 3:00, wprowadzając czas letni. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem UE, takie przesunięcia będą wymagane co najmniej do końca 2026 roku.

Raport Chmura Economics & Analytics z 2024 roku, szacuje, że zmiana czasu kosztuje gospodarkę USA około 434 milionów dolarów rocznie, głównie z powodu utraty produktywności i zwiększonej liczby wypadków drogowych. Skalując to na UE, z populacją około 450 milionów w porównaniu do 330 milionów w USA, koszt dla UE wynosiłby około 600 milionów dolarów, czyli około 545 milionów euro .

Natomiast serwis LSE wskazuje że w Niemczech zwiększone prawdopodobieństwo hospitalizacji z powodu zmiany czasu kosztuje około 34 euro na osobę rocznie. W przypadku Niemiec, z populacją 84 milionów, daje to około 2,856 miliarda euro rocznie tylko za hospitalizacje , co sugeruje, że całkowity koszt może być znacznie wyższy, gdy uwzględni się inne czynniki, takie jak produktywność i wypadki.

Praktyka przestawiania zegarków sięga czasów I wojny światowej. Po raz pierwszy wprowadziły ją Niemcy w 1916 roku, by oszczędzać energię węglową . Wkrótce dołączyły USA i Wielka Brytania. W okresie II wojny światowej zwyczaj ten stał się powszechny, a po wojnie wiele krajów, w tym Polska, przyjęło go na stałe jako element standaryzacji czasu. Choć kiedyś przynosił korzyści, dziś badania wskazują na jego wady - np. analiza Uniwersytetu w Turynie (2020) wykazała 10 proc. wzrost incydentów sercowo-naczyniowych w tygodniu po zmianie czasu.

Zmiana czasu wpływa na wiele sektorów. Transport i logistyka muszą dostosowywać rozkłady jazdy, co według raportu PwC generuje w UE straty rzędu 50 mln euro rocznie. W handlu międzynarodowym różnice czasowe komplikują synchronizację, a pracownicy potrzebują kilku dni, by zaadaptować się do nowego rytmu - co obniża produktywność.