Spis treści: 01 Ceny elektroniki w Polsce

02 Apple iPhone 13

03 Sony PlayStation 5

04 Tesla model 3

05 Samsung S22

06 Dron DJI Mini 3 Pro

07 Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter Pro 2

08 Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

09 Redmi Note 10 Pro 6/128GB

10 Xiaomi Mi Band 6

11 Słuchawki Sony WH-1000XM4

12 Wartości całego "koszyka" w poszczególnych krajach (od najtańszych do najdroższych)

13 Podsumowanie

Na tapet wzięliśmy oczywiście sprzęty typowo geekowskie i te najpopularniejsze. Na liście znalazło się 10 urządzeń, a wśród nich m.in. iPhone 13, Hulajnoga Xiaomi czy budżetowy smartfon Redmi Note 10 Pro. Jest też coś grubszego, czyli Tesla model 3, która przyznajemy, dość mocno nas zaskoczyła w tym zestawieniu.

Kraje wybrane są również nie w sposób przypadkowy. Polskie ceny porównaliśmy do tych, które są w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, a więc w jednych z bogatszych krajów Europy. Zajrzeliśmy także do Czech, Węgier czy Estonii, a więc krajów bardziej zbliżonych pod kątem rozwoju do Polski. Na koniec spojrzeliśmy w kierunku norweskim, który to kraj uważany jest za jeden z najdroższych, jeśli chodzi o koszty życia.

Reklama

Wybieraliśmy po trzy najniższe ceny (w przypadku Tesli czy Apple - ceny producenta) w każdym kraju i je uśrednialiśmy. Nie braliśmy pod uwagę wyprzedaży czy innych promocji, tylko ceny bardziej regularne. W ten sposób przygotowaliśmy pewnego rodzaju koszyk zakupowy, ale ze sprzętem, który zapewne z chęcią chciałby przynieść do domu każdy miłośnik technologii.

Ceny elektroniki w Polsce

Apple iPhone 13 - 4 199,00 zł Sony PlayStation 5 - 3 147,00 zł Tesla model 3 - 244 999,00 zł Samsung S22 - 3 899,00 zł Dron DJI Mini 3 Pro - 4 099,00 zł Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter Pro 2 - 2 399,00 zł Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro - 1 099,00 zł Redmi Note 10 Pro 6/128GB - 1 145,00 zł Xiaomi Mi Band 6 - 159,00 zł Słuchawki Sony WH-1000XM4 - 1 250,00 zł

Rozbijmy to teraz na poszczególne produkty i ich ceny w każdym z wybranych krajów. Wytłuściliśmy kraje najdroższe i najtańsze w zestawieniu.

Apple iPhone 13

Polska: 4 199,00 zł

Niemcy: 4 225,48 zł

Wielka Brytania: 4 252,33 zł

Czechy: 4 368,10 zł

Estonia: 5 334,73 zł

Węgry: 3 935,46 zł

Norwegia: 4 443,68 zł

Sony PlayStation 5

Polska: 3 147,00 zł

Niemcy: 3 285,44 zł

Wielka Brytania: 3 138,75 zł

Czechy: 3 019,10 zł

Estonia: 3 797,76 zł

Węgry: 3 524,28 zł

Norwegia: 4 536,73 zł

Tesla model 3

Polska: 244 999,00 zł

Niemcy: 234 963,00 zł

Wielka Brytania: 264 692,36 zł

Czechy: 260 298,10 zł

Estonia: 211 462,00 zł

Węgry: 254 931,48 zł

Norwegia: 186 094,46 zł

Samsung S22

Polska: 3 899,00 zł

Niemcy: 3 990,47 zł

Wielka Brytania: 3 368,02 zł

Czechy: 4 368,10 zł

Estonia: 3 783,66 zł

Węgry: 3 664,20 zł

Norwegia: 3 853,61 zł

Dron DJI Mini 3 Pro

Polska: 4 099,00 zł

Niemcy: 3 896,47 zł

Wielka Brytania: 3 870,22 zł

Czechy: 4 178,10 zł

Estonia: 3 896,47 zł

Węgry: 4 091,27 zł

Norwegia: 3 717,44 zł

Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter Pro 2

Polska: 2 399,00 zł

Niemcy: 2 439,40 zł

Wielka Brytania: 2 123,43 zł

Czechy: 2 468,10 zł

Estonia: 2 627,41 zł

Węgry: 2 466,96 zł

Norwegia: 2 264,96 zł

Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Polska: 1 099,00 zł

Niemcy: 1 193,85 zł

Wielka Brytania: 1 522,98 zł

Czechy: 1 498,91 zł

Estonia: 1 170,35 zł

Węgry: 1 232,37 zł

Norwegia: 1 488,79 zł

Redmi Note 10 Pro 6/128GB

Polska: 1 145,00 zł

Niemcy: 1 048,14 zł

Wielka Brytania: 922,52 zł

Czechy: 1 247,35 zł

Estonia: 1 170,35 zł

Węgry: 1 292,28 zł

Norwegia: 1 242,32 zł

Xiaomi Mi Band 6

Polska: 159,00 zł

Niemcy: 145,71 zł

Wielka Brytania: 163,71 zł

Czechy: 159,41 zł

Estonia: 159,81 zł

Węgry: 152,61 zł

Norwegia: 181,11 zł

Słuchawki Sony WH-1000XM4

Polska: 1 250,00 zł

Niemcy: 1 264,35 zł

Wielka Brytania: 1 140,87 zł

Czechy: 1 368,00 zł

Estonia: 1 311,36 zł

Węgry: 1 291,11 zł

Norwegia: 1 130,21 zł

Wartości całego "koszyka" w poszczególnych krajach (od najtańszych do najdroższych)

Norwegia: 208 953,32 zł Estonia: 234 713,89 zł Niemcy: 256 452,31 zł Polska: 266 395,00 zł Węgry: 276 582,02 zł Czechy: 282 973,27 zł Wielka Brytania: 285 195,19 zł

Wszystkie ceny zostały przeliczone po średnim kursie walut w NBP na dzień 04.07.2022.

Podsumowanie

Jak widać Polska plasuje się w środku stawki jeśli chodzi o cały pakiet powyższych produktów. Tylko w jednym przypadku cena w Polsce była najniższa z całej stawki (Odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro), ale za to ani razu produkt z polską ceną nie był najdroższy. Ostatnia lista z łączną wartością wszystkich produktów może zaskoczyć, bo jak widać wspomniana wcześniej Norwegia znajduje się na pierwszym, "najtańszym" miejscu. W oczy rzuca się od razu bardzo duża różnica pomiędzy pierwszym i siódmym miejscem. Najdrożej wypada Wielka Brytania, a to bez wątpienia zasługa Brexitu, który skutecznie spowodował podwyżki cen produktów w tym kraju po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.