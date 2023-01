Wielka Brytania chce mieć masę małych reaktorów atomowych SMR

Jak donosi portal Engineering News-Record 19 grudnia firma Balfour Beatty podpisała umowę z przedsiębiorstwami Holtec Britain (część firmy Holtec International) i Hyundai Engineering and Construction na stworzenie w Wielkiej Brytanii sieci małych reaktorów modułowych SMR-160. Tego samego dnia Rolls-Royce zapowiedział, że zbuduje trzy fabryki tworzące części do własnych reaktorów SMR. Wszystko to wiąże się z nową strategią Wielkiej Brytanii, która stawia na reaktory modułowe SMR jako przyszłość swojej energetyki.



Małe elektrownie atomowe na ratunek Wielkiej Brytanii

Planowane reaktory modułowe SMR-160 to konstrukcje przedsiębiorstwa Holtec International, które mogą generować maksymalnie 160 MW energii. Wydaje się to dosyć słabą inwestycją w porównaniu do tradycyjnych elektrowni atomowych, łatwo osiągających moc ponad 1000 MW. Niemniej zaletą SMR jest to, że mogą być budowane w kilka lat, a ich konserwacja jest znacznie prostsza niż większych reaktorów.

Zdjęcie SMR-160 wykorzystuje wzbogacone paliwo uranowe. Nie wymaga budowy drogich linii przesyłowych na duże odległości. Dzięki temu sieć elektryczna jest bardziej odporna na klęski żywiołowe i może być budowana na słabo rozwiniętych terenach / Holtec International / domena publiczna

Rząd Wielkiej Brytanii chce, aby do 2050 roku aż 25% całkowitego zapotrzebowania energetycznego z zaspokajała energia atomowa, generując 24 GW energii. Reaktory SMR mają pomóc w osiągnięciu tego celu. Dlatego brytyjskie firmy pod koniec roku zaczęły działać, w celu jak najszybszego rozpoczęcia ich budowy.



Nowe elektrownie SMR zbudowane do 2050 roku

Balfour Beatty jako jedna z pierwszych firm, ma stworzyć reaktor SMR w Wielkiej Brytanii. Według planów do 2050 roku zbuduje aż 32 takich reaktorów o łącznej mocy ok. 5,1 GW. Konstrukcja pierwszego z nich ma się rozpocząć w 2028 roku. Na razie jednak firma konsultuje z Holtec Britain i Hyundai Engineering and Construction tereny, na których ma powstać pierwsza seria reaktorów modułowych. Najbardziej prawdopodobne są dwa reaktory na terytorium Anglii i jeden w Walii.

Wraz z nabieraniem rozpędu przez plan nowych reaktorów w Wielkiej Brytanii, do akcji weszły też inne krajowe firmy. Jedną z nich jest Rolss-Royce, który zapowiedział, że jest na etapie wyboru miejsca pod budowę fabryki części do reaktorów SMR.

Jest to część procesu budowy pierwszej z co najmniej trzech fabryk, które będą produkować komponenty dla floty małych reaktorów modułowych i będzie stanowić niesamowitą szansę dla regionu Wielkiej Brytanii. Nasze elektrownie będą budowane w brytyjskich fabrykach zlokalizowanych w północnej Anglii lub Walii i wygenerują dziesiątki tysięcy długoterminowych miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji - przyspieszając regionalny wzrost gospodarczy oświadczenie Rolss-Royce’a z 19 grudnia

Inną firmą, która chce budować w Wielkiej Brytanii "małe" reaktory atomowe to GE Hitachi Nuclear Energy, która w 2023 ma otrzymać potwierdzenie bądź odmowę swojego projektu budowy reaktora SMR. Zakłada on stworzenie SMR o mocy aż 300 MW wykorzystujących do pracy wrzącą wodę z pasywnym systemem chłodzenia.

Niemniej większość projektów jest na razie na papierze. Faktem jest jednak, że wiele firm rozpoczęło wyścig o podbój brytyjskiej energetyki atomowej.