Wielki projekt w Ukrainie. Może spełnić marzenie wojska

Eksperymentalny pilotażowy projekt to wspólne dzieło trzech ukraińskich ministerstw: Obrony, Przemysłu Strategicznego i Transformacji Cyfrowej. Jego celem jest regulacja działalności krajowych prywatnych firm zbrojeniowych. Dzięki projektowi będą mogły legalnie produkować amunicję do dronów, co ma zapewnić bezpieczeństwo stałych dostaw.

Ważny projekt dla ukraińskiej armii dostaje zielone światło

Jak wskazał przedstawiciel rządu w ukraińskim parlamencie, Taras Melnyczuk, projekt "dotyczy produkcji, zaopatrzenia i dostaw amunicji oraz głowic bojowych do bezzałogowych statków powietrznych (UAV)". Zakłada, że prywatne firmy będą mogły ubiegać się o status producenta amunicji. Ukraiński portal Defence Express podkreśla, że status ten ma nie tylko zapewniać realizacje zamówień dla armii, ale także pozwalać na szersze inicjatywy prywatne.

Ponadto prywatne firmy ze statusami producentów, będą mogły same dokonywać zakupów amunicji do dronów na potrzeby sił Ukrainy. Otrzymanie takiego statusu będzie oczywiście obarczone specjalną procedurą ocenienia, czy firma w ogóle jest w stanie zaspokoić potrzeby armii. Kontrola ma być rygorystyczna, jednak dla prywatnych firm z sektora zbrojeniowego to wielka szansa.

Zdjęcie Obecnie nie wiadomo, do jakich dronów ma być produkowana amunicja w ramach projektu / MAXYM MARUSENKO/NurPhoto/NurPhoto via AFP / AFP

Ukraińska armia może mieć więcej amunicji, a przemysł więcej zamówień

Sam pilotaż projektu ma być realizowany przez dwa lata, gdzie zostanie wykazana jego efektywność i ewentualnie zostanie wprowadzony na stałe. Dla ukraińskich żołnierzy jest to niezwykle dobra wiadomość, bo to szansa na zapewnienie bezpiecznych dostaw jednej z ich najważniejszych broni.

Obecna wojna pokazała, że nawet niewielkie drony komercyjne z przyczepionymi ładunkami wybuchowymi mogą siać ogromne zniszczenia. Ukraińcy są mistrzami takiej walki, więc nie chcą dopuścić do sytuacji, gdy zacznie im brakować amunicji bądź głowic bojowych do dronów. Dlatego marzeniem wielu ukraińskich wojskowych jest zwiększenie roli krajowych dostawców, aby mieć zapas w momencie zagrożenia dostaw z zagranicy.

Portal Defence Express wskazuje także, że decyzja ma poprawić pozycje ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Szersze pozwolenie prywatnym przedsiębiorstwom do realizacji wielkich projektów dla kraju, może sprawić, że wyrosną na poważnych graczy na rynku... jeśli oczywiście projekt okaże się efektywny.