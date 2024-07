Jedna z japońskich firm z sektora kolejowego "zatrudni" do pracy prawdziwe roboty, które będą wykonywać jedne z najcięższych prac na kolei - prace konserwacyjne. Urządzenia mają m.in. usuwać kłody i gałęzie blokujące tory, przycinać drzewa ograniczające ruch pociągów, czy też malować różnego rodzaju konstrukcje w trudnodostępnych miejscach.

Roboty "przejmują" japońską kolej

Wyjątkowe humanoidalne roboty mogą przenosić przedmioty o wadze do 40 kg i mogą pracować do wysokości aż 12 m. Ich dłonie wyposażone są w różnorodne narzędzia służące do wielu prac konserwatorskich, dzięki czemu mają szeroki zakres możliwości. Na ramionach można im zamontować wielkie żelazne szczypce, wiertarki, a nawet piły mechaniczne. Wielu osobom wyjątkowe urządzenia mogą przypominać wielkie roboty z bajek, czy z anime (roboty typu Mecha).

Inżynierowie wskazują, że mechanoidy nie będą samodzielne, lecz będą kontrolowane przez człowieka z pewnej odległości. Kontrola ma odbywać się za pomocą jedynie joysticka i gogli VR, które są połączone z "oczami" robota.

Mechanoidy, które przez twórców nazywane są wielofunkcyjnym ciężkim sprzętem kolejowym, mają bardzo szeroki zakresów ruchu. Specjaliści wskazują, że robot może zostać zamontowany na wysięgnikach, dzięki czemu dostanie się do trudnodostępnych miejsc. Takie rozwiązanie zapewni zdecydowanie większe bezpieczeństwo (i znacznie przyspieszy postęp prac) w przypadku bardzo złej pogody, która uniemożliwiałaby ludzkiemu pracownikowi prace na wysokościach.

Wykorzystywanie robotów eliminuje ryzyko upadków pracowników z dużej wysokości, czy też porażenie prądem. Według inwestorów mechanoidy poprawiają ogólną produktywność pracy, zaś zapotrzebowanie na ludzką siłę roboczą zmniejszy się o około 30 proc. Jednocześnie zostaną stworzone specjalne miejsca pracy dla operatorów mechanoidów.

Co ciekawe, roboty mogą zostać osadzone na pojazdach kołowych oraz na pojazdach poruszających się po torach. W planach jest znaczne rozszerzenie możliwości urządzeń tego rodzaju.

Jak podaje firma JR West, która będzie wykorzystywać te wyjątkowe maszyny, technologia została tak opracowana, by spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa i jednoczenie minimalizować ryzyko wypadków związanych z pracą. Roboty mają zacząć pracę już w tym miesiącu.

Mechanoidy są szansą dla gospodarki?

Jednym z głównych powodów stworzenia wielkich robotów pracujących na kolei były... "niedobory siły roboczej". Coraz mniej ludzi chce pracować w sektorze kolejowym w kraju, który ma niezwykle dobrze rozwiniętą sieć kolejową. Skutkuje to poszukiwaniem nowych i innowacyjnych rozwiązań, wyjściem z tej patowej sytuacji wydają się roboty.

Japonia mierzy się z gigantycznym problemem starzejącego się społeczeństwa. Już teraz kraj ten posiada jedną z najstarszych populacji na świecie, gdzie prawie 30 proc. osób ma więcej niż 65 lat. Już w tym momencie generuje to problemy w poszczególnych gałęziach gospodarki. Specjaliści przewidują, że w następnych dekadach kwestie te będą się jedynie pogłębiać.

Jednocześnie wskazuje się, że tam, gdzie będzie brakować ludzkiej siły roboczej, będą umieszczane mechanoidy. Zarówno roboty, jak i nowe technologie, często są oskarżane o "kradzież miejsc pracy", aczkolwiek w części przypadków zmiana ta może złagodzić gospodarcze problemy.