Wirtualna rzeczywistość nie pozwala poczuć zapachów? Badacze mają sposób

Już niedługo wirtualna rzeczywistość zapewni nam „dostęp” do kolejnego zmysłu – tym razem będzie to węch. Inżynierowie obecnie pracują nad możliwością uzyskania realnego zapachu pochodzącego z nierealnego świata. Jak to jest możliwe?

Zdjęcie Będziemy czuć zapach kwiatów w wirtualnej rzeczywistości? Inżynierowie opracowali nowe urządzenie / 123RF/PICSEL