Użytkownicy smartfonów z Androidem mają kolejny powód do niepokoju, bo jak informuje zespół badawczy McAfee, w co najmniej 60 aplikacjach dostępnych w Sklepie Play znajduje się biblioteka oprogramowania o nazwie Goldoson, która gromadzi poufne informacje i przeprowadza oszustwa reklamowe. Co ciekawe, deweloperzy korzystający z tego rozwiązania nie zdawali sobie sprawy z faktu, że dodają do swoich aplikacji złośliwe oprogramowanie, które może poważnie zaszkodzić użytkownikom.



Gromadzi poufne dane i przeprowadza oszustwa reklamowe

Kiedy Goldoson zostanie zainstalowane na urządzeniu, jest w stanie zbierać dane o aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu, historię urządzeń podłączonych przez Wi-Fi i Bluetooth oraz pobliskie lokalizacje GPS, a także dokonywać oszustw reklamowych bez zgody użytkownika, a konkretniej odwiedzać adresy URL w celu generowania przychodów z reklam. Jak policzył zespół McAfee, aplikacje pobrano łącznie ponad 100 milionów razy ze Sklepu Play oraz ok. 8 mln razy z ONE, czyli wiodącego sklepu z aplikacjami w Korei Południowej.



