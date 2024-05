Jak podaje portal New Atlas, pierwszy na świecie komercyjny samolot kosmiczny właśnie dotarł do Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego na Florydzie. Jest to docelowe miejsce przed pierwszym lotem na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Według planów niezwykły lot ma się odbyć jeszcze w tym roku.

Pierwszy komercyjny samolot kosmiczny "za chwilę" wystartuje

Samolot kosmiczny Dream Chaser DC-100 o nazwie Tenacity przez wiele miesięcy poddawany był rygorystycznym testom w specjalnym ośrodku Neil Armstrong w Ohio. Maszyna otrzymała zielone światło na rozpoczęcie ostatnich przygotowań przed startem - jest to ukończenie systemu ochrony termicznej oraz integracji ładunku.

Reklama

Aspekty te muszą zostać ukończone przed dołączeniem samolotu do rakiety Vulcan United Launch Alliance (ULA), która ma dostarczyć na ISS w sumie 3540 kg sprzętu, jedzenia i wody.

Prace nad samolotem Dream Chaser rozpoczęły się w 2004 roku. Wówczas miał on przewozić astronautów na ISS i z powrotem. Miało to funkcjonować w ramach programu NASA Commercial Vrew. Jednakże 2014 roku funkcję te przejął Boeing i SpaceX.

Mimo przeciwności w 2016 roku NASA ponownie zainteresowała się kosmicznym pojazdem, który stał się pierwszym tego rodzaju samolotem, który przewiózł istotny ładunek na ISS i równie ważny ładunek na Ziemię.

Kosmiczny samolot Tenacity

Kosmiczny samolot Tenacity jest pierwszą maszyną z całej floty wszechstronnych kosmicznych samolotów wielokrotnego użytku. Został zaprojektowany do lotów na niskich orbitach. Wyposażony jest w silniki z trzema trybami pozwalającymi na precyzyjne manewry przy dokowaniu do ISS.

Jednocześnie skrzydła samolotu pozwalają maszynie ponownie wejść w ziemską atmosferę i w autonomiczny sposób pozwalają na lądowanie na pasie startowym w poziomie. Co ciekawe, lądowanie statku może odbyć się na każdym komercyjnym pasie startowym na świecie.

Wideo youtube

W kosmosie pozostanie moduł ładunkowy Tenacity Shooting Star, który przybył do Centrum Kosmicznego już 11 maja. Jego długość wynosi 4 m i może pomieścić aż 3175 kg ładunku.

Tenacity ma wystartować ze Space Launch Complex-41 w Cape Canaveral Space Force Station. Samolot będzie doczepiony do ISS przez około 45 dni, po czym powróci na Ziemię. Z ISS przywiezie dodatkowy ładunek, a także istotne dane naukowe z prac przeprowadzanych na stacji kosmicznej.

Sierra Space, firma odpowiedzialna za kosmiczny samolot, wskazuje, że powiększy linię produkcyjną do montażu modułów ładunkowych. Moduły te mają być budowane na zamówienie i mają być specjalnie dostosowywane do danej misji. NASA poinformowała z kolei, że chce wysłać co najmniej siedem misji towarowych z Tenacity. Według planów w trakcie kolejnych lat samolot ma zwiększać swoją ładowność, przy jednoczesnym wydłużaniu misji do aż 75 dni. Specjaliści są zdania, że Tenacity w przyszłości zrewolucjonizuje kosmiczną turystykę.