Loty z Poznania coraz popularniejsze

Lotnisko w Poznaniu jest jednym z lepszych przykładów na odbudowę ruchu lotniczego w Polsce po kilku trudnych pandemicznych latach. O ile praktycznie wszystkie porty odbudowały lub przekroczyły rekordy z 2019 roku, to w Poznaniu nie tylko się to udaje, lecz pasażerowie otrzymują dość często ciekawe i nowe połączenia. Ot, choćby nowe trasy Ryanair z Polski na lato, w ramach których z Poznania polecieć można na przykład do hiszpańskiej Malagi.

Niezłą sytuację potwierdzają również najnowsze wyniki. Pojawiły się informacje dotyczące liczby obsłużonych pasażerów w kwietniu tego roku i trzeba przyznać, że są powody do radości. Lotnisko w Poznaniu zdołało pobić swój rekord wszech czasów, jeżeli chodzi o czwarty miesiąc roku.

Najlepszy kwiecień w historii Ławicy

W poprzednim miesiącu port lotniczy im. Henryka Wieniawskiego obsłużył niemal 246 tysięcy pasażerów. To najlepszy kwiecień w historii lotniska i świetny prognostyk na przyszłość. Co więcej, jak podaje portal pasazer.com, wynik z minionego miesiąca jest o ponad 30% lepszy od analogicznego okresu w ubiegłym roku. Tegoroczny kwiecień niemal dogonił wynik z ubiegłorocznego maja, a piąty miesiąc roku to już okres, w którym coraz mocniej swoją obecność zaznaczają podróżny szukający ciepłego wypoczynku za granicą.

Najważniejszym "udziałowcem" liczby pasażerów okazały się oczywiście tanie linie lotnicze na czele z irlandzkim przewoźnikiem Ryanair. Do tego odpowiednie wzrosty zanotowali tradycyjni przewoźnicy. Tych jest na Ławicy 4 - LOT, SAS, KLM i Lufthansa. Nie brakowało też czarterów.

Będzie rekord roczny?

Wiele wskazuje na to, że w tym roku Ławicy uda się osiągnąć kamień milowy, jakim jest obsłużenie 3 milionów pasażerów. To się jeszcze w Poznaniu nie udało, ale kiedy, jak nie teraz? Przed nami jeszcze najlepszy sezon dla poznańskiego lotniska, czyli lato. Podobnie jak w przypadku wielu innych portów, tak i w stolicy woj. wielkopolskiego największy ruch odnotowuje się w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

Warto trzymać też kciuki za pomyślne wdrożenie planów modernizacji lotniska. O potencjalnym remoncie Ławicy pisałem już jakiś czas temu. Ten ma zakładać m.in. rozszerzenie strefy kontroli bezpieczeństwa i znaczne usprawnienie procesu przechodzenia pasażerów do bramek.