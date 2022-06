Na zapowiedzi nowych iPhone'ów poczekamy wprawdzie do jesieni, ale Apple zapowiedziało na WWDC wiele ciekawych nowości, a także usprawnień do istniejących rozwiązań, dzięki którym korzystanie z urządzeniem giganta z Cupertino powinno być jeszcze wygodniejsze i przyjemniejsze.

Nowe systemy operacyjne: iOS 16

Nie było nowych iPhone’ów, bo prezentacja smartfonów Apple zawsze odbywa się jesienią, ale nie zabrakło nowej wersji napędzającego je systemu operacyjnego, czyli iOS 16, który przyniesie wiele nowości. Jakie? Nowa wersja pozwoli m.in. edytować wysłane już wiadomości, a także w ogóle cofnąć ich wysyłanie, wprowadzi możliwość personalizacji ekranu blokady (na wzór Androida 12) oraz kilku innych elementów interfejsu oraz przeniesie powiadomienia na dół ekranu w formie wertykalnej karuzeli.



Apple zapowiedziało też wprowadzenie długo wyczekiwanych płatności odroczonych, a mianowicie Pay Later, które pozwolą rozłożyć płatność za zakupy online na cztery raty oraz Apple Pay Order Tracking, czyli rozwiązania do pobierania i śledzenia zamówień opłaconych za pomocą Apple Pay.



Fani edycji zdjęć będą mogli korzystać też z ułatwionego wycinania rozpoznanych przez sztuczną inteligencję obiektów z tła, a funkcja SharePlay - zaprojektowana do przesyłania strumieniowo programów TV, filmów i muzyki w trakcie połączeń FaceTime ze znajomymi, teraz działa również w Wiadomościach. Apple zaprezentowało też funkcję stworzoną z myślą o osobach żyjących w przemocowych związkach, która pozwala określić, kto ma dostęp do informacji o lokalizacji, haseł, wiadomości i innych aplikacji na iPhonie.



Kilku aktualizacji doczekają się również Mapy Apple oraz usługa iCloud. Te pierwsze umożliwią planowanie podróży z nawet 15 przystankami, pozwolą dzielić jej plan między komputerem Mac i iPhonem, a także wyświetlą szacunkowy koszt płatnych odcinków trasy. Jeśli zaś chodzi o to drugie, to wprowadzą Quick Start, czyli opcję szybkiego przygotowania nowego urządzenia dla dziecka z wykorzystaniem wcześniej skonfigurowanych ustawień rodzicielskich - niestety wciąż nie ma możliwości ustawienia kilku profili aplikacji dla jednego urządzenia, podobnie jak opcji korzystania na iPhone’ach z Always-On Display dla wyświetlacza, którym użytkownicy Androidów cieszą się od lat.



Nowe systemy operacyjne: iPadOS 16

iPad OS 16 dzieli większość funkcji z iOS 16, ale doczeka się też nowej aplikacji pogodowej, aktualizacji Metal API dla poprawy doświadczeń z grania, możliwości pobierania w tle, a w Game Center znajdzie się też miejsce na zapowiedziane granie grupowe SharePlay. Najciekawiej zapowiada się chyba jednak aplikacja wirtualnej tablicy Freeform, która umożliwia pracę zespołową podczas połączenia FaceTime - uczestnicy mogą dodawać do niej tekst, obrazy, rysunki, pliki PDF i inną zawartość, korzystając z niej jak z dużej kartki papieru podczas grupowych projektów w szkole.



Nowe systemy operacyjne: WatchOS 9

Nowej wersji doczekał się też system operacyjny dla inteligentnych zegarków Apple Watch, który wprowadzi nowe tarcze, kalendarze, możliwość przypinania aplikacji, okno powiadomień i wsparcie dla podcastów dla dzieci. Należy też spodziewać się poprawek skuteczności w zakresie zbieranych informacji treningowych, danych o śnie, nowego treningu multisport, umożliwiającego łączenie biegania, pływania i jazdy na rowerze czy przypomnień o konieczności przyjęcia leków.



Nowe systemy operacyjne: macOS Ventura

macOS Ventura podobnie jak nowe wersje systemów operacyjnych dla innych urządzeń Apple przynosi wiele drobnych poprawek, jak choćby nowy system zarządzania oknami Stage Manager, nowe funkcje wyszukiwarki Spotlight (np. włączanie timera), aplikacji do wysyłania wiadomości email (poprawianie błędów, możliwość zaplanowania wysyłania wiadomości na konkretną godzinę czy przypomnienie o wiadomościach bez odpowiedzi) oraz przeglądarki Safari (grupowe przeglądanie poprzez udostępnianie karty).



Na szczególną uwagę zasługuje zaś system zarządzania hasłami o nazwie Passkeys, za sprawą którego użytkownicy (również iOS 16 i iPadOS 16) nie będą już korzystać z klasycznych haseł, ale unikatowych cyfrowych kluczy wygenerowanych na podstawie danych biometrycznych. Rozwiązanie to znacznie podnosić ma bezpieczeństwo korzystania z sieci, szczególnie w obliczu ataków phishingowych.

Laptopy MacBook Air i MacBook Pro 13

Apple ku zaskoczeniu użytkowników w końcu zdecydowało się na odświeżenie modelu MacBook Air i nie chodzi tu tylko o nowy procesor M2 (produkowany w 5 nm procesie technologicznym TSMC, który ma być szybszy od poprzednika o 18%), ale i jeszcze cieńszą i lżejszą obudowę (11 mm grubości i waga 1,22 kg) w nowych kolorach oraz 13,6-calowy wyświetlacz Liquid Retina o jasności 500 nitów. Pewnych zmian doczekał się również MacBook Pro, chociaż w tym przypadku ograniczają się one do wspomnianego układu M2 oraz lepszego systemu chłodzenia. Ceny MacBooka Air zaczynają się od 1199 USD, a modelu Pro od 1299 USD.



Zdjęcie MacBook Air lekki i cienki jak nigdy / Apple / materiały prasowe

Apple MetalFX

Wraz z nowym procesorem M2, który pozwolić ma użytkownikom komputerów Apple na granie, producent zapowiedział też technologię MetalFX. To reprezentant popularnej ostatnio technologii upscalingu - swoje mają też NVIDIA (Deep Learning Super Sampling), AMD (FidelityFX Super Resolution) i Intel (XeSS), która pozwala uzyskać wyższą wydajność przy zachowaniu zbliżonej jakości obrazu, tzn. przykładowo zamiast natywnego 4K komputer wyświetla Full HD upscalowane do 4K, co w mniejszym stopniu obciąża podzespoły.

Continuity Camera

Na koniec jeszcze ciekawostka, a mianowicie funkcja umożliwiająca korzystanie z iPhone’a zamiast kamery MacBooka - kluczem do jej obsługi jest uchwyt na smartfon, który umożliwia jego zamocowanie na obudowie laptopa. I choć całość brzmi trochę jak żart, to w rzeczywistości zapowiada się bardzo ciekawie, bo iPhone to przecież jedne z najlepszych smartfonów fotograficznych na rynku.