W ręce Ukraińców wpadła nietypowa zdobycz wojenna. Udało im się wyciągnąć porzucony rosyjski czołg T-90. Jego załoga ewakuowała się z pojazdu, zostawiając go zatopionego we wodzie. Teoretycznie, sprzęt miał być niemożliwy do uratowania, jednak naszym wschodnim sąsiadom udało się nadać mu drugie życie. Było to zadanie niełatwe.

Akcja ratunkowa obejmowała zaangażowanie dwóch dodatkowych pojazdów - specjalnej maszyny ratowniczej i innego czołgu. Ukraińcy zdołali wydobyć pozostawiony czołg. Konieczna była renowacja, a ta wymagała specyficznych działań. Czołg nie był trafiony pociskiem przeciwpancernym, a największe uszkodzenia wynikały z długiego czasu spędzonego pod wodą. Poza tym dodatkową trudność sprawiało odpowiednie przygotowanie maszyny - Ukraina oficjalnie nie jest operatorem czołgów T-90.