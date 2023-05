Jak się okazuje, nie ma powodów do paniki. Działanie zostało podjęte przez bank i ma na celu zapobieganie ewentualnym konsekwencjom domniemanego wycieku danych, który nastąpił po stronie operatora karty - nie zaś samego banku.

Blokada karty ING. Co robić?

Zablokowana karta w banku ING jest bezpieczna, jednak powinniśmy zastrzec ją przy pomocy aplikacji mobilnej. Możliwy jest również kontakt z bankiem ING poprzez numer telefonu +48323570012, jednak infolinia może być przeciążąna - to z uwagi na wielu klientów próbujących dodzwonić się do banku. Najłatwiej będzie użyć do tego celu aplikacji mobilnej.

Aby móc ponownie korzystać z karty płatniczej przypisanej do swojego konta, będziemy musieli zamówić nową. Gdy ta zostanie wydana, będzie można jej używać przed dostarczeniem. Istnieje bowiem możliwość dodania takiej karty do płatności Google lub ApplePay.

ING - problemy współczesnego świata

Choć taka sytuacja może bardzo stresować, to warto pamiętać, że działania zostały podjęte w celu zapobiegania ewentualnym konsekwencjom. Poza tym, niestety, wycieki danych i ich ochrona (nawet kosztem blokady kart) są częścią współczesnego świata. A my nie chcemy tracić własnych pieniędzy.

Na razie nie wiadomo wiele na temat samego wycieku, jednak takich sygnałów nie można nigdy bagatelizować. Warto zaznaczyć, że wydanie nowej karty i jej wysyłka jest dla klientów ING Banku Śląskiego całkowicie bezpłatna.