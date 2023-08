Spis treści: 01 Zmiany w polskich bankomatach

02 Nowy system, którego banki nie chcą?

03 Jak bezpiecznie korzystać z bankomatu?

Zmiany w polskich bankomatach

Już 23 września wejdzie w życie zmiana wynikająca z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na jej mocy aż 40% bankomatów w Polsce ma zostać wyposażonych w specjalny system IBNS - Intelligent Banknote Neutralisation System. Jak można się domyślić, chodzi o przeciwdziałanie kradzieżom środków z bankomatów.

Zadaniem systemu jest automatyczne zabarwienie gotówki w bankomacie lub konwoju po to, aby można ją było bez trudu zidentyfikować po ewentualnej kradzieży. To ma pomóc w skuteczniejszej identyfikacji osób dopuszczających się np. włamań do bankomatów czy prób przejęcia pieniędzy transportowanych w konwoju. Farba jest o tyle skuteczna, że praktycznie nie da się jej pozbyć, tym samym korzystać ze skradzionych pieniędzy.

Nowy system, którego banki nie chcą?

Co ciekawe, branża podchodzi do rozporządzenia i nowych zasad z dużym dystansem. Czytając wypowiedzi m.in. przedstawicieli firm odpowiadających za bankomaty można wywnioskować, że nowe zabezpieczenia nie są ich zdaniem konieczne. Zdaniem Michała Janika z IT Card, odpowiadającego za bankomaty Planet Cash (w rozmowie z businessinsider.pl), ostatnie lata to ogrom pracy włożony w poprawę bezpieczeństwa bankomatów.

Faktycznie, większość tego typu urządzeń w Polsce posiada specjalne systemy przeciwdziałania atakom hakerskim, czy fizycznym - np. z użyciem materiałów wybuchowych. Co więcej, bankomaty są podłączane do monitoringu, a w razie niepożądanych zdarzeń natychmiast informowane są o tym służby i firmy ochroniarskie. Czy w obliczu wprowadzania takich zabezpieczeń, dodatkowe i odgórne normy są konieczne?

Obecnie proces wdrażania nowych rozwiązań na polu bezpieczeństwa idzie dobrze, choć sytuacja różni się między bankami. Zdecydowaną przewagę mają bankomaty banków komercyjnych, tempo zmian jest mniejsze jeżeli chodzi o banki spółdzielcze. Tak stwierdził Krzysztof Kołodziejczyk z Talemax i POFOG (Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki) w rozmowie z businessinsider.pl. Nie wiadomo, jakie są konkretne liczby i czy faktycznie 40% bankomatów będzie miało gotowe rozwiązania do 23 września.

Jak bezpiecznie korzystać z bankomatu?

Współczesne bankomaty w Polsce mają wiele zabezpieczeń, a 23 września dojdą nowe. Nie zmienia to jednak tego, że złodzieje i oszuści również rozwijają swoje portfolio. Nowe sposoby i metody kradzieży pieniędzy to jedno, ale pamiętajmy, że celem rabunku może stać się również nasza karta, przy pomocy której wypłacamy pieniądze. Co zrobić, aby nie paść ofiarą kradzieży lub oszustwa?

Nie zapisuj numeru PIN na kartce i nie przechowuj jej wraz z kartami

Kontroluj wyciągi z kont

Sprawdź, czy bankomat nie budzi podejrzeń

W miarę możliwości zasłaniaj pulpit bankomatu i klawiaturę podczas wpisywania kodów

Nie używaj tego samego kodu PIN w różnych miejscach (np. do kart i telefonu)

Nawet najskuteczniejsze zabezpieczenia nie uchronią nas, gdy podamy swoje dane na tacy.