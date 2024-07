Spis treści: 01 Wolny internet. Co zrobić?

02 Zresetuj router - to sposób na wolny internet

03 Ogranicz procesy działające w tle

04 Kabel zamiast WiFi

Wolny internet. Co zrobić?

Czasami zdarza się, że nawet mając szybkie połączenie internetowe, nasza sieć WiFi działa wolno. Wysoki ping, wolne wczytywanie się treści, niska jakość streamingu - to irytujące, a my często czujemy się bezsilni. Przecież działa komputer, działa router - w czym tkwi problem?

Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele, a ostatecznym objawem jest wolny internet. Rzućmy okiem na kilka rzeczy, które można zrobić gdy nasze WiFi działa wolno.

Reklama

Zresetuj router - to sposób na wolny internet

Często śmiejemy się, że "wyłącz i włącz ponownie" to domena IT i swego rodzaju żart wszystkich posiadaczy komputerów, którzy mieli do czynienia ze wsparciem technicznym. W rzeczywistości jest to jednak świetna metoda, która pozwala nam rozwiązać wiele problemów. Jakich konkretnie? Jest ich wiele, a najważniejsze jest to, że działa.

Ta metoda nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Wystarczy odłączyć router od prądu i odczekać np. 10 sekund. Podłączamy go ponownie i czekamy, aż ten w pełni się uruchomi i zainicjuje połączenie internetowe. Istnieje duża szansa, że wszystko wróci do normy. Co, jednak jeżeli wolny internet nadal występuje?

Ogranicz procesy działające w tle

Częstym powodem wolnego internetu jest zbyt wiele procesów działających w tle. Nawet szybkie WiFi można łatwo zapchać, jeżeli w jednym momencie gramy w gry, pobieramy treści, słuchamy muzyki, a w tle działają inne programy korzystające z sieci.

W celu ograniczenia obciążenia WiFi powinniśmy ograniczyć procesy, które działają w tle i wpływają na prędkość internetu. Może to być aplikacja streamingowa, launchery związane z jakimiś grami czy przeglądarka internetowa. Zostawmy tylko to, co jest nam aktualnie niezbędne. W ten sposób WiFi powinno działać szybciej, a ping ulegnie zmniejszeniu.

Kabel zamiast WiFi

Dzisiaj większość użytkowników komputerów, konsol i laptopów wybiera połączenie WiFi, zamiast kablem. A to właśnie bezprzewodowa sieć może sama w sobie powodować ograniczenia prędkości internetu podczas rozgrywki czy pobierania treści. Warto zatem zastanowić się, czy faktycznie brak kabla jest nam tak bardzo potrzebny.

Jeżeli nie, to wystarczy podpiąć nasze urządzenie (np. komputer) do modemu przy pomocy kabla Ethernet. Dzięki temu zyskamy łącze równie szybkie, ale mniej narażone na zrywanie czy obciążenie sygnału. To pomoże również zniwelować opóźnienia, co bardzo przydaje się podczas streamowania gier w wielu popularnych usługach.

Zobacz też: Szybszy internet w domu bez płacenia

Jeżeli jednak nadal chcemy korzystać z WiFi, bo np. nie możemy pozwolić sobie na używanie kabla, to warto upewnić się, że nasz router działa prawidłowo. W tym pomoże wam nasz poradnik.

***

Polecamy na Antyweb: Jak Google chce nasz przekonać do YouTube Music?