Pierwszy quiz za pieniądze

Yazzda na polskim rynku pojawiła się pod koniec 2021 roku i od razu zyskała sympatię wszystkich tych, którzy poszukują nowych form rozrywki, dbając jednocześnie o stały rozwój.

- Zmiany zachowań konsumentów to zapewne jedno z większych wyzwań, z jakim kiedykolwiek musiał się zmierzyć rynek rozrywki - przyznaje Łukasz Machejek, Chief Marketing Officer w Yazzda - Z jednej strony jesteśmy przytłoczeni i zmęczeni codziennymi obowiązkami i chcemy wreszcie zadbać o work-life balance. Z drugiej z kolei - współczesny świat wymaga od nas ciągłego rozwoju, nie chcemy więc dłużej tracić czasu na bezmyślne scrollowanie mediów społecznościowych czy zabawę, która nie jest kreatywna - dodaje. Opracowana przez krakowski startup aplikacja, jak deklarują jej twórcy, ma spełniać te dwie potrzeby.

Reklama

Yazzda - co to jest za aplikacja?

Dostępna w formie desktopowej i mobilnej Yazzda to pierwszy polski interaktywny quiz za kasę i o kasę. Użytkownik, wchodząc do gry, sprawdza swoją wiedzę z dowolnie wybranej kategorii - od wiedzy ogólnej, przed domenową, po tę związaną z popkulturą. Do wyboru ma zawsze tylko dwie odpowiedzi - jeśli chce pozostać w grze, poprawną z nich musi wskazać w ciągu 7 sekund. Model quizu zakłada nagrody pieniężne dla najlepszych graczy. Ich wysokość jest uzależniona od frekwencji i wyników społeczności Yazzda.

Czas to pieniądz

Choć aplikacja dostępna jest na rynku od niespełna pół roku, to liczba jej użytkowników stale rośnie. Krakowski startup zdecydował się więc na kolejny krok, tj. uruchomienie kampanii launchingowej produktu na rynek polski. Rozpocznie się ona 1 czerwca i potrwa miesiąc. Jej leitmotiv to: "Czas to pieniądz".

Kampania obejmuje, m.in. działania outdoorowe (OOH i DOOH), digitalowe oraz te z zakresu performance marketingu. - Równocześnie chcemy też prowadzić działania offline. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma partnerami stacjonarnymi. - uzupełnia Marek Dworak - Cały czas chcemy też, by produkt szedł w parze z realnymi potrzebami użytkowników, dlatego w planie mamy też crowdsourcing, również ten najbardziej tradycyjny, tj. przy pomocy sond ulicznych - dodaje.

Pomysłodawcą i kreatorem Yazzda jest Marek Oleksy, Grzegorz Połeć odpowiada za sferę IT, za merytoryczną opiekę nad bazą pytań - Karolina Zielska, a rozpoczynającą się kampanią launchingową kieruje Łukasz Machejek.