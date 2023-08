YouTube dostał krągłości. Google utrudni pomijanie reklam

Jeśli korzystacie z YouTube'a poprzez przeglądarkę internetową, to mogliście właśnie zauważyć pewne zmiany, które Google wprowadziło w popularnym serwisie z filmami. Są to modyfikacje, które stanowią część wysiłku giganta z Mountain View związanego z wprowadzaniem do własnych aplikacji jak największej ilości zaokrąglonych elementów. Zobaczmy sobie, co uległo zmianie.

YouTube stał się zaokrąglony

YouTube już wcześniej otrzymał wiele krągłości, które Google wprowadziło do przycisków czy pola wyszukiwarki. Teraz nadszedł czas na wdrożenie zaokrąglonych elementów do odtwarzacza multimedialnego (również w wersji mini) oraz miniaturek z filmami. Tutaj pojawiły się okrągłe narożniki.

Zdjęcie YouTube zyskał więcej krągłości / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Do tej pory YouTube miał odtwarzacz multimedialny i miniatury wideo w postaci prostokątów. Teraz to uległo zmianie i te zyskały krągłości w narożnikach. Firma potwierdziła, że rzeczywiście wprowadza takie nowości i proces ma przebiegać etapami. To oznacza, że nowe elementy nie są jeszcze widoczne u wszystkich użytkowników. Możecie jednak spróbować i zobaczyć, czy je widzicie udając się do serwisu poprzez przeglądarkę internetową. Możliwe, że u was już są.

Wprowadzone zmiany nie obejmują odtwarzacza filmów uruchamianego w trybie pełnoekranowym. W tym przypadku zaokrąglone narożniki nie są wyświetlane. Ponadto modyfikacje dotyczą desktopowej wersji YouTube'a uruchamianego na komputerach z poziomu przeglądarek internetowych.

Google chce utrudnić pomijanie reklam

Powyższe nowości z serwisu YouTube mogą się podobać lub nie, co jest kwestią gustu. Obecnie trwają również testy rozwiązania, które wygląda na mniej przyjemne. Mowa o przycisku, który służy do pomijania reklam. W ramach programu pilotażowego prowadzone są zmiany, które są mniej przyjazne dla użytkowników i sprawią, że wciśnięcie tej kontrolki będzie utrudnione.

Zdjęcie Przycisk Pomiń reklamy z YouTube'a będzie mniej widoczny / AndroidPolice / materiał zewnętrzny

Przycisk Pomiń reklamy jest automatycznie naciskany przez wielu użytkowników, gdy tylko go zobaczą. Dlatego Google postanowiło go nieco ukryć. W taki sposób, aby był mniej widoczny. W nowej odsłonie jest on po prostu mniejszy oraz bardziej przezroczysty. W konsekwencji nieco trudniej go trafić. Firma potwierdziła, że prowadzi testy takich zmian, ale na razie nie wiadomo, kiedy YouTube otrzyma je na stałe.