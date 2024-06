YouTube szykuje nowe plany Premium. Może ukrócić współdzielenie kont

YouTube Premium został uruchomiony kilka lat temu i obecnie do wyboru użytkowników są trzy różne subskrypcje, które to kilka miesięcy temu podrożały. Firma udostępniła nowe informacje związane z własnymi planami na nieodległy czas i dowiadujemy się, że w drodze są nowe plany.

Nowe plany YouTube Premium

YouTube przekazał, że pracuje nad wprowadzeniem do oferty nowych planów Premium. To oznacza, że do trzech istniejących wkrótce dołączą kolejne opcje. Niestety zbyt wielu informacji na ten temat nie ujawniono. Poniżej fragment wpisu, który poświęcono zagadnieniu.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom więcej opcji planów, rozszerzając nasze istniejące oferty na więcej regionów, a jednocześnie wprowadzając nowe subskrypcje i badając sposoby dzielenia się korzyściami ze znajomymi w przyszłości! czytamy we wpisie YouTube'a ze strony poświęconej społeczności

Reklama

Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać. Obecnie do wyboru są następujące plany:

Subskrypcja indywidualna - 25,99 zł/miesiąc

Plan rodzinny - 46,99 zł/miesiąc

Oferta dla studentów - 14,99 zł/miesiąc

YouTube może powalczyć ze współdzieleniem kont

Firma nie przekazała tego w jasny sposób, ale może pójść w ślady Netfliksa i innych gigantów rynku streamingu. Mowa o walce z użytkownikami, którzy współdzielą konta. Netflix zrobił to w zeszłym roku i był to świetnych ruch, który pozwolił na zwiększenie bazy klientów.

Warto zauważyć, że YouTube zaczął niedawno wyłączać użytkownikom subskrypcje kupowane po taniości w innych krajach. Polacy upodobali sobie dostęp poprzez Pakistan za kilka złotych miesięcznie, ale firma to ukróciła.

Kolejnym krokiem może być chęć ograniczenia użytkowania jednego konta przez wiele osób, co również jest praktykowane. Z tym może wiązać się właśnie pomysł na wprowadzenie nowych subskrypcji lub też rozwinięcie tych dotychczasowych. Tak zrobił Netflix, który pozwala dopuścić do planu osobę spoza gospodarstwa domowego, ale za dodatkową dopłatą. Być może YouTube ma podobny pomysł, ale na razie są to tylko przypuszczenia.