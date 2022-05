YouTube pozostaje największym serwisem do dzielenia się materiałami wideo działającym w Rosji. Jest to miejsce, gdzie rosyjscy obywatele mają dostęp do nieocenzurowanych informacji o wojnie, w tym pochodzących z wielu autorytatywnych kanałów, do których my też mamy dostęp

dodaje Mohan, tłumacząc przy okazji, dlaczego YouTube nie zdecydował się na opuszczenie Rosji w ramach sankcji.