Jeśli testy usługi, które obejmują na razie ograniczoną liczbę użytkowników urządzeń z Androidem w Stanach Zjednoczonych, pójdą zgodnie z planem, to artyści korzystający ze Spotify już niebawem będą mogli wykorzystywać swoje strony nie tylko do promowania muzyki, playlist, dat koncertów i brandowanych akcesoriów, ale i tokenów NFT. Jak informuje bowiem Music Ally, platforma rozpoczęła już program pilotażowy, którego efekty można zobaczyć na stronach muzyków-fanów NFT, jak Steve Aoki.



Kto potrzebuje NFT na Spotify?

Użytkownicy, którzy zostali objęci testami usługi, znajdą galerie NFT na profilach artystów, zaraz za playlistami, z możliwością ich powiększenia i zapoznania się z krótkim opisem. Jeśli chcą dowiedzieć się więcej albo zakupić wybrane NFT, mogą kliknąć “Zobacz Więcej", co przenosi na stronę OpenSea. Na ten moment Spotify nie pobiera żadnych prowizji od takich transakcji, ale można się spodziewać, że zmieni się to po okresie testowym.

Spotify prowadzi testy, w ramach których pomaga małej grupie artystów promować na ich profilach istniejące tokeny NFT od firm trzecich. Rutynowo prowadzimy różne testy w celu poprawy doświadczeń artystów i fanów. Niektóre z nich kończą się szeroką dostępnością, a z innych wyciągamy tylko ważne lekcje komentuje Spotify w wypowiedzi dla The Verge.

Co warto podkreślić, testy przychodzą dosłownie kilka dni po tym, jak Meta ogłosiło, że Instagram rusza z własnym programem tokenów, w ramach którego możliwe będzie wyświetlanie NFT w profilach, a w przyszłości również wybijanie nowych, a The Wall Street Journal poinformowało, że dzienna sprzedaż NFT spadła o 92% względem szczytu we wrześniu ubiegłego roku.



Jak więc naprawdę wygląda przyszłość NFT? Trudno powiedzieć, bo z jednej strony mamy zainteresowanie ze strony gigantów, jak Instagram, Facebook, Starbucks czy właśnie Spotify, a z drugiej malejącą popularność tokenów wśród użytkowników.