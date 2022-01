Pokazy Consumer Electronics Show od wielu lat są prestiżowym wydarzeniem, na którym największe koncerny technologiczne przedstawiają swoje innowacyjne produkty skierowane do szerokiego spektrum konsumentów. Choć w tym roku wiele dużych firm zrezygnowało z uczestnictwa w imprezie, tak nie zabraknie tam godnych uwagi perełek. Jedną z nich już teraz zapowiedziała firma Kohler.

Mordimer Madderdin z powieści Jacka Piekary wielokrotnie powtarzał, że "prawowiernemu chrześcijaninowi wystarczy jedna kąpiel w życiu". Z innego założenia wydaje się wychodzić firma Kohler, która zaprezentuje podczas CES 2022 technologię PerfectFill, pozwalającą napełnić wannę wodą o idealnej temperaturze i głębokości. A to wszystko poprzez komendę głosową. Urządzenie składa się z inteligentnego odpływu i cyfrowego sterownika.

Kohler reklamuje produkt jako idealną pomoc dla zabieganych rodziców. PerfectFill sprawi, że nie będzie konieczne osobiste kontrolowanie wody. Wystarczy wypowiedzieć komendę lub wprowadzić ustawienia w dedykowanej aplikacji, a wanna sama się napełni. Rodzic w tym czasie będzie mógł zająć się innymi rzeczami bez strachu, że woda się przeleje lub będzie zbyt gorąca.

Zdjęcie System będzie można kontrolować głosem, cyfrowym sterownikiem lub aplikacją

PerfectFill zaprojektowany został specjalnie z myślą o osobach, które kochają brać kąpiel. W aplikacji można zaprogramować aż 10 różnych trybów, co pozwoli osiągnąć maksymalny komfort. Niestety, PerfectFill nie należy do tanich urządzeń. Sam system będzie kosztować 2700 dolarów, a dorzucić trzeba do tego cenę profesjonalnego montażu. Konieczne jest też posiadanie wanny kompatybilnej z PerfectFillem, te również będzie można znaleźć w sklepie firmy Kohler, lecz ich ceny zaczynają się od około 8 tysięcy złotych.

Inteligentny system zarządzania kąpielą nie jest jedynym wynalazkiem, który firma zaprezentuje podczas CES 2022. Wśród nich znajduje się szereg produktów, które również będą zarządzane za pomocą aplikacji Kohler Konnect np. bateria kuchenna montowana na suficie, bezdotykowa bateria łazienkowa, modułowy domowy system magazynowania energii i cyfrowy Lock Box Robern IQ - inteligentny system zamykania.