Fani "Matrixa" będą zachwyceni, bo szalona wizja świata sterowanego za pomocą myśli z ich ulubionego filmu może wkrótce okazać się rzeczywistością. Bohaterowie kultowego dzieła Wachowskich potrafili siłą umysłu wpływać na otoczenie wokół, w tym na zachowanie się dowolnych przedmiotów. Naukowcy są przekonani, że stanie się to możliwe, kiedy upowszechni się nowa technologia. Wszystko dzięki tzw. metamateriałom najnowszej generacji, które będą w stanie odbierać fale wysyłane przez ludzki mózg.

Nasze myśli to... fale elektromagnetyczne

Czym są "metamateriały"? Mówiąc w największym skrócie to bardzo zaawansowane technologicznie materiały o unikalnych strukturach atomowych, które pełnią rolę anten pozwalających wykrywać nawet najmniejsze fale elektromagnetyczne. Potem przekształcają je w impuls elektryczny.





Zdjęcie Metamateriały najnowszej generacji potrafią być niczym anteny dla fal elektromagnetycznych wysyłanych przez ludzki mózg /zdjęcie: CAS / domena publiczna

Metamateriał przypomina trochę sieć z otworami o wielkości kilkuset nanometrów. Jego niezwykłą właściwością jest to, że potrafi załamywać i odwracać kierunek światła widzialnego w dowolny, zaplanowany przez konstruktorów sposób. Co to oznacza? Osoba, która okryje się płaszczem wykonanym z metamateriału może teoretycznie stać się niewidoczna dla otoczenia.



Zdjęcie Struktura metamateriału przypomina sieć /zdjęcie: wikipedia / domena publiczna

Naukowcy już dawno ustalili, że ludzki mózg jest wielkim nadajnikiem, a każda myśl sprawia, że z naszej głowy emitowany jest mikrosygnał w postaci fali elektromagnetycznej. Wystarczy go wzmocnić i przesłać do komputera, który odczyta naszą "myśl" i przekształci ją w polecenie dla dowolnego urządzenia. To pierwszy krok do sterowania przedmiotami tylko za pomocą siły umysłu. Chińscy naukowcy są przekonani, że technologia "metapowierzchni" pozwoli na komunikację ludzi tylko za pomocą myśli. Jeśli dwie osoby będą miały odbiorniki wyposażone w "metapowierzchnie", wtedy będą mogły porozumiewać się bez słów - tylko za pomocą myśli. To z kolei oznacza prawdziwą rewolucję. Kierowanie samochodem za pomocą umysłu stanie się banalnie proste, a my będziemy mogli wyrzucić piloty do telewizorów. Wystarczy bowiem, że pomyślimy o włączeniu ulubionego kanału, a metapowierzchnia odbierze sygnał wysłany przez nasz mózg i tak dokładnie się stanie.



Zdjęcie Ludzkie myśli to fale elektromagnetyczne, które w przyszłości będą odbierane przez metamateriały i odczytywane jako polecenia dla urządzeń / Źródło: CAS / domena publiczna

W czasopiśmie Optical Materials Express naukowcy zaprezentowali wyniki testów małej płytki z "metamateriału", które zostały przeprowadzone w laboratorium. Fale radiowe wysyłane przez nadajnik zostały przekształcone przez metamateriał w prąd elektryczny. Nawet taka mała płytka potrafiła wygenerować moc wystarczającą do zasilania miniaturowych urządzeń.



Zdjęcie Naukowcy przetestowali antenę opartą na metamateriałach w laboratorium. / Źródło: Jiangfeng Zhou i Clayton Fowler / domena publiczna

Matrix coraz bliżej!?

Naukowcy z Chin i z Singapuru poszli jednak dalej. Skonstruowali bardzo czuły odbiornik z "metamateriałem", który był w stanie rejestrować fale magnetyczne wysyłane przez ludzki mózg. Specjalny algorytm potrafił je potem odczytać i przekształcić w polecenie. Następnie były one wysyłane przez moduł Bluetooth do wybranych urządzeń. Efekt przeszedł ich najśmielsze oczekiwania - sterowanie umysłem przedmiotami wokół jak w filmie Matrix okazało się możliwe. Ta technologia dopiero raczkuje i aż strach pomyśleć, jak bardzo może wkrótce zmienić nasz świat.