Zaginiony statek Shackletona. HMS Endurance w spektakularnych szczegółach

Co jednak ciekawe, wrak HMS Endurance został znaleziony dopiero ponad 100 lat później, a mianowicie w 2022 roku. Za sprawą nowej technologii, która pozwoliła na jego dokładne zeskanowanie, możemy zaś zobaczyć go w niewiarygodnych szczegółach. Wygląda to trochę tak, jakby statek został cudownie wydobyty z głębin Morza Weddella na suchy ląd w nienaruszonym stanie.

Obejrzyj wrak dzięki nowej technologii

Na zdjęciach zaprezentowanych w czwartek przez CNN, widać m.in. talerze używane przez załogę rozrzucone po pokładzie, a także inne artefakty, jak but oraz pistolet sygnałowy. Te przedmioty wciąż znajdują się na pokładzie, mimo że Endurance leży na głębokości 3008 metrów!

Te trójwymiarowe obrazy zostały opublikowane w ramach nowego filmu dokumentalnego "Endurance", który będzie miał premierę w najbliższą sobotę na London Film Festival, a od poniedziałku dostępny będzie w kinach w Wielkiej Brytanii (jeszcze w tym roku także na Disney+) i opowiada zarówno historię pechowej wyprawy Shackletona, jak i współczesnej ekspedycji, która odkryła wrak Endurance w 2022 roku.

Ekspedycja ta była finansowana przez Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT), który w zeszłym miesiącu świętował premierę dokumentu. Donald Lamont, przewodniczący FMHT, w wydanym oświadczeniu powiedział:

Naszym celem, oprócz zlokalizowania, zbadania i sfilmowania wraku, było przekazanie historii Shackletona i jego statku nowym pokoleniom. Są to opowieści o wytrwałości i determinacji, które, mamy nadzieję, zainspirują ludzi na całym świecie cechami przywództwa i niezłomności w obliczu przeciwności losu.

