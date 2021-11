Zakaz kopania kryptowalut w całej Unii Europejskiej?

Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego i Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska wzywają władze Unii Europejskiej do wprowadzenia surowych regulacji, w myśl których w życie wejdzie zakaz kopania kryptowalut na terenie UE. Na dobry początek górnicy cyfrowych monet mają zacząć korzystać z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Organizacje wskazują, że rocznie Szwecja zużywa tylko przez kopanie kryptowalut aż 1 terawatogodzinę. Taka energia elektryczna może zaspokoić potrzeby 200 tysięcy domostw. Gdyby zakazano kryptowalutowego górnictwa, to w Szwecji powstałyby ogromne oszczędności na energii, a co za tym idzie, zmniejszyłaby się emisja gazów cieplarnianych. Jeszcze potężniejszy efekt byłby w przypadku zakazu kopania kryptowalut na terenie całej Unii Europejskiej.

Inny pomysłem ekologów jest też wprowadzenie podatku, który regulowałby wydobycie kryptowalut przy pomocy Proof of Work. Szwedzkie organizacje zachęcają do korzystania z metod Proof of Stake i zarobku na transakcjach, skoro wydobycie Bitcoina doszło już do 90 procent.

Eksperci od kryptowalut uważają, że pomysły Szwedów nie mają racji bytu i szans zaistnieć poza ich krajem. Cyfrowe monety to przyszłość światowej finansjery i nic nie wskazuje na to, by ktoś w świecie zachodnim miał zakazać ich wydobywania. Wręcz przeciwnie, jest wielce prawdopodobne, że kilka krajów ustanowi np. Bitcoina swoją narodową walutą. Pierwszym z nich niebawem może być Ukraina.