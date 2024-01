Zakrwawiona maska świni, pająki i karaluchy. Tak eBay nęka krytyków

W dalszym ciągu przepraszamy rodzinę Steiner za to, co przeżyli. Od czasu tych wydarzeń do firmy dołączyli nowi liderzy, a eBay wzmocnił swoje zasady, procedury, kontrole i szkolenia. eBay nadal angażuje się w przestrzeganie wysokich standardów postępowania i etyki oraz naprawianie stosunków z rodziną Steiner

powiedział w oświadczeniu prasowym Jamie Iannone, obecny dyrektor generalny eBay.