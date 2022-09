Założyciel Wikipedii na Bombie Megabitowej w Krakowie

"Jimbo", czyli Jimmy Wales, założyciel Wikipedii, amerykański ekonomista, przedsiębiorca i współtwórca serwisów opartych na mechanizmie wiki będzie gościem Bomby Megabitowej w ostatnim dniu krakowskiej imprezy, 12 września.

- Obok wizyty Billa Gatesa to - w mojej ocenie - druga najważniejsza wizyta człowieka, który sam stworzył od podstaw środowisko IT znane na całym świecie. Plik NTF z pierwszym wpisem Jimmiego Walesa na Wikipedii został sprzedany za niemal milion dolarów. A było to tylko jego cyfrowe odwzorowanie. To potężna osoba mająca cały czas ogromny wpływ na działanie największego na świecie kompendium wiedzy tworzonej przez Internautów" - mówi dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości.

Warsztaty edukacyjne, wystawy dzieł sztuki i nowych technologii, projekcje filmów, debaty i niezwykłe widowisko muzyczne - to wszystko składa się na wszechstronny program Bomby Megabitowej, imprezy która trwa w Krakowie od 5 września.

Kulminacją będzie część kongresowa, zaplanowana między 10 a 12 września. W tym czasie w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędą się dziesiątki debat i wystąpień w ramach czterech głównych pasm:

"Nowa wyobraźnia" to wskazanie, w jaki sposób kultura może stanowić pierwszy krok do zmian na lepsze.

są poświęcone problemowi nierówności społecznych.

ma odpowiedzieć na pytanie, co wszyscy możemy zrobić, by ograniczyć skutki katastrofy klimatycznej

to z kolei spotkanie przedstawicieli światów nauki i biznesu, którzy wspólnie wypracowują innowacyjne rozwiązania.

Dyskutować będą między innymi:

językoznawca prof. Jerzy Bralczyk,

prezes Fundacji "Domy Wspólnoty Chleb Życia" s. Małgorzata Chmielewska,

pisarka i działaczka społeczna dr Sylwia Chutnik,

psycholożka i aktywistka dr Joanna Grzymała-Moszczyńska,

poetka Małgorzata Lebda,

artystka i aktywistka Cecylia Malik,

pisarka Dorota Masłowska,

redaktor naczelny krakowskiego wydania "Gazety Wyborczej" Michał Olszewski,

popularyzator nauki dr Tomasz Rożek,

eseista i fotograf Filip Springer,

menedżer dr Daniel Trzaskowski,

dziennikarz i znawca przyrody Adam Wajrak,

rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek,

ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech

czy historyczka idei i publicystka prof. Karolina Wigura.

Planety Lema na finał Bomby Megabitowej 2

Finałem imprezy już po raz drugi będzie gala rozdania Planet Lema - nagród przyznawanych w trzech kategoriach: kultura, nauka, technologia.

Wydarzenie, uświetnione wykładem prof. Michała Rusinka, poprowadzi Piotr Witwicki, redaktor naczelny Interii.

Tego wieczoru zaprezentowana zostanie po raz pierwszy technologia druku światłem INURU, która stała się faktem dzięki innowacyjności polskich naukowców.

Wydarzeniem artystycznym będzie występ Ralpha Kaminskiego - jednego z najbardziej intrygujących artystów popowych młodego pokolenia.

Wstęp na część kongresową i wystawy jest bezpłatny, należy jednak pobrać wejściówkę. Koncert Ralpha Kaminskiego w ramach gali Nagród Lema, a także opera NeoArctic (11 września w ICE) są biletowane.

Geekweek jest patronem medialnym Bomby Megabitowej. Darmowe wejściówki na festiwal można pobrać tutaj.