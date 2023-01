Zamiast kabli i wtyczek robot „Ram Charger. To może zaboleć Teslę

Po zaparkowaniu elektrycznego auta robot automatycznie go wykrywa i podjeżdża pod niego ciągnąc za sobą cienki przewód. Następnie - tym razem bezprzewodowo - zaczyna ładować akumulatory samochodu. Kierowca nie musi robić nic więcej poza zaparkowaniem samochodu w pobliżu stacji z ładowarką. To pierwszy w pełni autonomiczny system ładowania "elektryków" w historii.

Robot "Ram Changer" ma też kilka wad. Jedną z nich jest jego wydajność. Ładowanie akumulatorów auta za pomocą robota odbywa się z mocą zaledwie 7 kW, czyli podobną do ładowarek domowych. Tu ograniczeniem jest cienki kabel doprowadzający energię do robota.

Firma RAM Trucks zapowiada, że następna generacja robotów do ładowania elektryków będzie potrafiła dostarczać moc ładowania nawet do 22 kW (taką mają szybkie ładowarki trójfazowe). Robot "Ram Changer" ma zadebiutować w 2025 roku. Na początku będzie ekskluzywnym dodatkiem do najnowszego modelu samochodu RAM Trucks, który będzie nazywał się Revolution.