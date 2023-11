Wyobraźcie sobie, że ciężko pracowaliście, żeby zarobić na nowego iPhone’a 15 Pro i nie możecie się doczekać, kiedy otworzycie paczkę z nową zabawką... tymczasem znajdujecie tam podróbkę. Taką właśnie sytuację opisuje na Reddicie jeden z użytkowników z Wielkiej Brytanii, który przekonuje, że zamówił urządzenie bezpośrednio ze strony internetowej Apple i miał możliwość śledzenia paczki, co potwierdzają wiadomości e-mail od Apple i DPD.



Chciał iPhone’a 15 Pro, dostał podróbkę

Co ciekawe, telefon faktycznie wygląda bardzo podobnie do iPhone’a 15 Pro w tytanowej wersji, jaką zamówił Ed, a opakowanie na oryginalne. Część nowych użytkowników marki mogłaby nie zorientować się więc, że mają do czynienia z podróbką, ale bliższe oględziny ujawniły, że urządzenie tak naprawdę działa na Androidzie z nakładką interfejsu użytkownika jedynie naśladującą iOS.

