I takie coś ma sens, o ile produkt uda się wprowadzić na rynek. Wizja wreszcie porządnej konsultacji lekarskiej na odległość jest niezwykle kusząca.

Sposób na ból? Mam od tego apkę

Aplikacja i odpowiedni gadżet mogą nam pomóc w poradzeniu sobie z bólem. Co ważne, mowa o wykorzystaniu sprzętu, który nie aplikuje nam środków przeciwbólowych ani innych chemikaliów. Przykładem jest produkt od Paingone, czyli specjalny "długopis" do uśmieżania bólu mięśni i stawów. Przykładamy go w bolące miejsce, emitowane jest napięcie elektryczne, a nasz organizm zaczyna dostarczać tam endorfiny i ból znika. Brzmi świetnie?

Zdjęcie Długopis przecibólowy. / Dawid Szafraniak / INTERIA.PL

Działa, a to już duży plus - i da się to kupić, czego niestety nie można powiedzieć o wszystkich produktach zaprezentowanych na targach. W pewnej części są to oczywiście idee, które w mniejszym lub większym stopniu wytyczą szlaki dla kolejnych rozwiązań i gadżetów, tym razem trafiających do konsumentów czy szpitali.

Co zatem czeka medycynę i ochronę naszego zdrowia? Najpierw możliwa będzie lepsza diagnoza i profilaktyka. O ile lekarz nadal pozostanie niezbędny (i to się raczej nie zmieni), to będziemy mogli o wiele bardziej zadbać o samych siebie, jednocześnie precyzyjnie zbadać wiele rzeczy w domowym zaciszu. Z dobrym materiałem do badań będzie znacznie łatwiej o odpowiednią terapię.

