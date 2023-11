Zegar słoneczny na krakowskim Powiślu. Pokazuje także czas w nocy

Kraków ma nową atrakcję turystyczną i tą jest zegar słoneczny, który został odsłonięty w ubiegły weekend. Jest to efekt międzynarodowego konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego, który został zainicjowany przez Fundację Ideanova. Później miasto nawiązało współpracę z organizacją, co pozwoliło na udostępnienie zegara szerszej publiczności.

Nowy zegar słoneczny pod krakowskim Wawelem

Uroczyste odsłonięcie zegara słonecznego w Krakowie miało miejsce 18 listopada. Znajduje się on na placu Wielkiej Armii Napoleona przy ul. Powiśle pod Wawelem. Jest to nowa atrakcja turystyczna byłej stolicy Polski, która pokazuje czas przez 24 h na dobę. Odbywa się to na podstawie pozornego ruchu Słońca. Co ciekawe, czas wskazywany jest również nocą. Jak to możliwe?

Zegar słoneczny z Krakowa został unowocześniony i dozbrojony w nowoczesne rozwiązania. Wykorzystano tutaj specjalny wskaźnik laserowy, który pokazuje precyzyjnie czas po zmierzchu. Technologia jest oczywiście "zielona" i do zasilania jest wykorzystywana energia pochodzenia słonecznego, która jest magazynowana za dnia w specjalnym akumulatorze.

Krakowski zegar słoneczny jest podświetlany, co przykuwa uwagę nocą. Wykorzystano tu specjalny system, który również zasilany jest energią słoneczną zgromadzoną w akumulatorze. Zobaczcie to koniecznie na poniższym filmie.

Nowy zegar słoneczny ma znajdować się w tym miejscu przez co najmniej dwa lata, bo taki okres czasu obejmuje umowa. Jednak miasto dołoży starań, aby pozostał on na dłużej.

Twórcą pomysłu jest designer Aleksander Rokosz

Projekt powstał w ramach wspomnianego konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego Fundacji Ideanova i jego twórcą jest młody designer z Polski, Aleksander Rokosz. Jego koncepcja przypadła jury najbardziej do gustu i to jego dzieło można obecnie podziwiać pod Wawelem w Krakowie.

W ramach ciekawostki warto dodać, że obecnie budowany jest największy zegar słoneczny. Powstaje on w Houston w Teksasie i został nazwany Łukiem Czasu. Ma on mieć formę wysokiego na 30 metrów łuku triumfalnego, który ładnie się prezentuje. Walory estetyczne to jednak nie wszystko. Ten zegar będzie jednocześnie pełnić rolę generatora energii. W ciągu roku ma wytwarzać 400 tys. kWh. Pozwoli to na zasilenie 40 domów.



