Złe wieści dla klimatu Europy. Chodzi o pompy ciepła

Pompy ciepła to jedne z najbardziej ekologicznych źródeł ogrzewania domów. Ostatnie lata to istny wystrzał popularności tych urządzeń. Okres ten jednak powoli dobiega końca. Co dzieje się z pompami ciepła w Europie?

Zdjęcie Pompy ciepła mają problem? / 123RF/PICSEL