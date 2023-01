Znamy specyfikacje Samsunga Galaxy S23 Ultra. Czy jest na co czekać?

Czy faktycznie będą takie w dniu premiery? Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli poczekać do lutego, natomiast jest to jak najbardziej możliwe.

Jakiej specyfikacji Samsunga Galaxy S23 Ultra możemy się spodziewać?

Jak czytamy w screenach umieszczonych w tweecie, najnowszy Samsung Galaxy S23 Ultra może mieć:

6,8-calowy wyświetlacz AMOLED Infinity-O Dynamic 2X o rozdzielczości 3088 x 1440 pikseli,

, szkło Gorilla Glass Victus 2 ,

, procesor Snapdragon 8 Gen 2 ,

, akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego 45 W oraz bezprzewodowego 10 W,

, skaner linii papilarnych pod wyświetlaczem,

opcję rozpoznawania twarzy, akcelerometr, barometr, żyroskop, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy,

obsługę Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5,3 oraz NFC i GPS ,

oraz i , złącze USB typu C ,

, cztery tylne aparaty : 2000 MP aparat główny z przesłoną f/1.7, optyczną stabilizacją obrazu i 85 stopniowym polem widzenia, 12 MP ultraszerokokątny, 10 MP teleobiektyw i 10 MP obiektyw peryskopowy,

z 30 kl./s lub przy 60 kl/s., będzie najpewniej odporny na wodę oraz pył (IP68).

Może pojawić się w opcjach 8 lub 12 GB RAM-u, a także 256 GB/512 GB/1 TB pamięci wewnętrznej, działać na Androidzie 13 z One UI 5.1 i występować w kolorze: czarnym, zielonym, kremowym i lawendowym.



Zagadką pozostają również oczywiście ceny. Pojawiły się już plotki, że w tym roku seria S23 może być przynajmniej nieco droższa od zeszłorocznej S22.