Zniszczyli rosyjskie czołgi z wysokiego masztu. Niesamowita akcja

Wyrzutnie FGM-148 Javelin robią furorę w Ukrainie

Wyrzutnie FGM-148 Javelin produkowane są przez amerykańskie koncerny Raytheon i Lockheed Martin. Wykorzystują one pociski o średnicy 127 mm, których efektywny zasięg wynosi nawet do 4700 metrów. Pociski mają dwie głowice, głowicę prekursorową, aktywującą wybuch pancerza reaktywnego, i głowicę główną, do penetracji pancerza podstawowego. Armia Ukrainy w chwili rozpoczęcia agresji Rosji miała na swoim wyposażeniu blisko 2500 ręcznych wyrzutni NLAW i Javelin.

Pod koniec 2022 roku, Pentagon zapowiedział, że niebawem mogą pojawić się problemy z dostawami ręcznych wyrzutni do Ukrainy. Chodzi tutaj przede wszystkim o Javeliny. Koncerny zbrojeniowe nie nadążają z ich produkcją. Oprócz Ukrainy, zakup tej broni od lutego ubiegłego roku, czyli od chwili wybuchu wojny, zapowiedziało wiele krajów świata. Obecnie ten problem już nie jest aż tak uciążliwy, ale SZU przyznają, że na froncie przydałoby się więcej sztuk tej broni.