W dynamicznie rozwijającej się metropolii Chin, gdzie niebo wypełniają szkielety nowych wieżowców, dochodzi do prawdziwej rewolucji technologicznej. Tradycyjne dźwigi budowlane, symbole ciężkiej pracy i powolnego postępu, ustępują miejsca dużym dronom transportowym, które z precyzją przenoszą najróżniejsze ładunki na znaczące wysokości.

To nie science-fiction, lecz rzeczywistość chińskiego sektora budowlanego, gdzie innowacje dronowe pozwalają na szybszą i bardziej efektywną budowę drapaczy chmur. W Hangzhou i Shenzhen inżynierowie testują te maszyny, demonstrując, jak Pekin wyprzedza świat w integracji sztucznej inteligencji z codzienną pracą budowlaną.

Rozwiń

Zastąpili dźwigi dronami na placach budowy

Technologia tych dronów opiera się na zaawansowanych systemach autonomicznego lotu, wspomaganych przez sztuczną inteligencję i sieci 5G. Zamiast masywnych ram i lin, floty lekkich, ale potężnych UAV-ów współpracują w rojach, podnosząc elementy konstrukcyjne, od stalowych belek po panele betonowe, z dokładnością porównywalną do dostaw kurierskich z powietrza.

W odróżnieniu od dźwigów, które wymagają stałego montażu i zajmują cenne miejsce na placu budowy, drony startują z mobilnych platform i docierają do trudno dostępnych miejsc, takich jak szczyty wznoszących się wieżowców. Chińskie firmy, jak te z prowincji Yunnan, rozwijają modele zdolne do transportu nawet 300 kg na raz, co czyni je idealnymi do etapów wznoszenia wysokich struktur.

Drony pozwolą przyspieszyć budowę wieżowców

Przykładem pionierskiego zastosowania jest projekt w południowo-zachodnich Chinach, gdzie 16 dronów dostarczyło 180 ton stali i betonu na wysokość ponad 1650 metrów w zaledwie trzy dni. Zadanie wykonane tradycyjnymi metodami zajęłoby miesiąc. W kontekście budowy wieżowców w Shenzhen, drony te nie tylko transportują materiały, ale także instalują balkony i panele elewacyjne, eliminując potrzebę tymczasowych rusztowań.

Amerykańscy inżynierowie, obserwując te innowacje, wyrażają podziw dla chińskiej precyzji, podkreślając, jak takie technologie mogą przyspieszyć budowę ikonicznych drapaczy chmur, takich jak te w dzielnicy Pudong w Szanghaju. Zalety tego podejścia są liczne i wielowymiarowe. Przede wszystkim, drony zwiększają bezpieczeństwo, minimalizując obecność ludzi na wysokościach i w niebezpiecznych strefach, co redukuje wypadki o nawet 50% w porównaniu do tradycyjnych metod.

Równowaga między rozwojem a ochroną środowiska

Są też bardziej ekologiczne, ponieważ napędzane bateriami zamiast paliw kopalnych, obniżają emisję CO2 i zużycie energii. W zatłoczonych miejskich przestrzeniach Chin, gdzie place budowy wieżowców są ograniczone, drony oszczędzają miejsce i skracają terminy realizacji projektów o tygodnie, co przekłada się na miliardy juanów oszczędności.

Chińskie zastosowanie dronów w budownictwie wieżowców nie jest tylko technicznym trikiem, lecz manifestacją wizji przyszłości, gdzie automatyzacja staje się normą. To podejście inspiruje globalnych liderów branży do inwestycji w podobne technologie, zapowiadając erę, w której budowa drapaczy chmur będzie tak precyzyjna jak lot ptaków.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

"Wydarzenia": Tajemnice kapsuły czasu. Nie była otwierana przez 202 lata Polsat News