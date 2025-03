Jak znaleźć pracę z pomocą ChatGPT? Praktyczne wskazówki

Szukasz pracy i zastanawiasz się, czy sztuczna inteligencja może ci w tym pomóc? Znajomość i wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak ChatGPT, może znacznie poprawić efektywność przygotowań do rekrutacyjnych wyzwań i dać przewagę na rynku pracy. To potężne narzędzie ułatwi pisanie CV, a później przygotuje do rozmowy kwalifikacyjnej.