Sienna Rose przeżywa spektakularny miesiąc na platformach streamingowych. Trzy z jej dusznych, jazzowo-soulowych piosenek znalazły się w Viral Top 50 Spotify, a najpopularniejsza, marzycielska ballada "Into the Blue", została odtworzona ponad pięć milionów razy. Jeśli ta ścieżka sukcesu się utrzyma, Rose mogłaby stać się jedną z największych nowych gwiazd roku. Jej muzyka, pełna gładkich wokali i jazzowych gitar, przypomina styl Norah Jones czy Alicji Keys i przyciąga miliony słuchaczy na całym świecie.

Jednakże pod powierzchnią kryje się poważny problem. Otóż wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Sienna Rose nie jest prawdziwą artystką. Streamingowa usługa Deezer, która opracowała narzędzia do wykrywania muzyki generowanej przez AI, potwierdziła BBC, że wiele albumów i piosenek Rose na ich platformie zostało wykrytych i oznaczonych jako wygenerowane komputerowo. Wskazują na to takie elementy jak, brak obecności w mediach społecznościowych, brak koncertów na żywo, brak teledysków oraz niewiarygodna liczba wydanych utworów. Mówimy tutaj co najmniej o 45, które powstały między 28 września a 5 grudnia. To wszystko budzi podejrzenia.

Tajemnicza piosenkarka robi furorę na całym świecie

Analizując bliżej, widać typowe ślady AI. Konto instagramowe Rose, obecnie dezaktywowane, zawierało serię selfie z rozmytym, nierealnym oświetleniem charakterystycznym dla generatorów obrazów AI. Na platformie Tidal, Rose jest kredytowana za albumy folkowe i ambientowe z zeszłego roku, z różnymi wokalistkami na okładkach. Muzyka zawiera "artefakty AI", takie jak ciągły szum w tle, nieregularne wzorce perkusyjne, banalne teksty i wokal, który nigdy nie wychodzi poza melodię.

Słuchacze szybko wyczuli coś niepokojącego. TikTokowy krytyk muzyczny Elosi57 opisał to jako "dolina niesamowitości", czyli coś, co brzmi dobrze, ale brakuje mu duszy, ludzkiej duszy. Inny użytkownik na X porównał Rose do Olivii Dean, ale nazwał jej dźwięk bardziej generycznym, podejrzewając AI. Nawet celebrytka Selena Gomez użyła piosenki "Where Your Warmth Begins" w poście o Złotych Globach, ale usunęła ją po wybuchu kontrowersji. Wielu fanów wyraziło rozczarowanie, pisząc na Threads i Bluesky: "Proszę, powiedzcie, że jest prawdziwa" lub "Muzyka nie jest zła, ale brzmi bezdusznie".

Sienna Rose to twór sztucznej inteligencji?

Eksperci muzyczni tłumaczą, że tajemnica Sienny Rose to szerszy trend AI w muzyce. W Szwecji niedawno usunięto z list przebojów piosenkę artysty Jacuba, który okazał się fikcyjny. Deezer raportuje, że aż 34% publikowanych piosenek (około 50 tysięcy dziennie), jest generowanych przez sztuczną inteligencję, w porównaniu do 5-6% sprzed 18 miesięcy temu. To ogromny wzrost. Platforma Bandcamp całkowicie zakazała muzyki AI, argumentując, że nie jest ona dozwolona, jeśli jest w znacznej części wygenerowana maszynowo.

Za Sienną Rose może stać ta sama osoba, która stworzyła udany AI-reggae act, a jej piosenki są powiązane z wytwórnią Broke, znaną z viralowych artystów, oraz Nostalgic Records. Koszty uruchomienia takiego "artysty" są minimalne. Eksperci podają, że jest to szacunkowo 2000 funtów tygodniowo w tantiemach, w porównaniu do milionów dolarów inwestowanych w K-pop. Jednak AI dysproporcjonalnie szkodzi czarnoskórym kobietom w muzyce soul, kopiując ich styl i, tym samym, mocno ograniczając ich źródło dochodu i rozwoju.

Coraz więcej twórców wygenerowanych przez AI

Przemysł muzyczny zdecydowanie zareagował na takie praktyki. Artyści jak Paul McCartney czy Raye zaprotestowali przeciwko trenowaniu AI na chronionych prawem autorskim dziełach bez zgody. Raye podkreśla, że fani zawsze wybiorą autentyczną, sercową muzykę nad algorytmiczne wypełniacze. Spotify informuje, że skupia się na zwalczaniu "szkodliwej" treści AI, jak spam czy podszywanie się pod artystów. W erze, gdy AI staje się coraz bardziej wyrafinowane, pytanie brzmi: czy autentyczność przetrwa w świecie, gdzie artyści wygenerowani przez AI konkurują z prawdziwymi muzykami?

