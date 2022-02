Słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów (ANC) przeżywają w ostatnich latach prawdziwy boom. Dzisiaj praktycznie nie ma producenta audio z najwyższej półki, który nie miałby w swojej ofercie przynajmniej jednego modelu z ANC. Jabra ma kilka, skierowanych do różnych typów użytkowników.

Na tapet wzięliśmy dwa modele z różnej półki cenowej: Elite 7 Pro, czyli najbardziej zaawansowane słuchawki bezprzewodowe duńskiego producenta i Elite 4 Active, czyli model bardziej przystępny cenowo, skierowany do sposób aktywnych, regularnie uprawiających sport. Czym obie pary się od siebie różnią? Kto powinien sięgnąć po droższy model, a komu w zupełności wystarczy bardziej podstawowa wersja?



Zdjęcie Jabra Elite 4 Active (granatowe) i Jabra Elite 7 Pro (czarne) / INTERIA.PL

Jabra Elite 7 Pro - dla kogo?

Jabra Elite 7 Pro to obecnie najwyższy model w rodzinie słuchawek bezprzewodowych duńskiego giganta. Słuchawki są wyposażone w najbardziej zaawansowaną technologię połączeń, która w połączeniu ze świetnie dopasowanym ANC, pozwala odciąć się od świata zewnętrznego, gdy tego potrzebujemy.



Elite 7 Pro to słuchawki typu True Wireless, które oferują najlepszą jakość dźwięku ze wszystkich modeli Jabry. Dodatek "Pro" w nazwie sugeruje, że tymi słuchawkami powinny zainteresować się głównie osoby, które przykładają uwagę do głębi dźwięku i jakości przestrzennego brzmienia. Używając tych słuchawek spokojnie można posłuchać nowych albumów (dobrze wypada elektronika) i ulubionych podcastów.



Zdjęcie Jabra Elite 7 Pro / INTERIA.PL

Izolowanie się od dźwięków otoczenia nie zawsze jednak jest potrzebne. Dzięki inteligentnemu trybowi HearThrough, można jednym przyciskiem wyłączyć wyciszenie i przepuścić dźwięki otaczającego świata, bez wyjmowania słuchawki z ucha. Preferencje trybów ANC i HearThrough każdy może dostosować do własnych potrzeb w aplikacji Sound+ (dostępna na iOS i Androida).



Słuchawki Elite 7 Pro są idealną propozycją dla osób, które prowadzą długie rozmowy. Dzięki połączeniu czterech mikrofonów z czujnikiem Voice Pick Up (VPU), technologia MultiSensor Voice oferuje zupełnie nowe możliwości. Podczas rozmów, dźwięki otoczenia także są odcinane, więc do rozmówcy nie docenia żaden szum otoczenia - przyda się to szczególnie w tramwaju, metrze czy podczas zwyczajnego spaceru chodnikiem.



Elite 7 Pro to słuchawki dla prawdziwych długodystansowców - dzięki przeprojektowanej baterii, mogą działać nawet 8 godzin, a dzięki etui, które doładowuje je za każdym razem, gdy są w środku, czas ten zwiększy się do 30 godzin.



Jabra Elite 4 Active - dla kogo?

Elite 4 Active to nieco niższy model niż Elite 7 Pro (na co wskazuje również liczba w nazwie), więc - przynajmniej teoretycznie - nie zapewnią dźwięku tak wysokiej jakości. Teoretycznie, bo w praktyce różnica dla większości będzie niewykrywalna. Elite 4 Active mają także jeszcze jedną ważną zaletę - są idealne do stosowania na siłowni, biegów długodystansowych czy jazdy na rowerze. Dopisek "Active" w nazwie oznacza, że są bardziej odporne na pot niż inne modele (w tym Elite 7 Pro).



Zdjęcie Jabra Elite 4 Active / INTERIA.PL

Właśnie funkcja HearThrough jest kluczowa w kontekście modelu Elite 4 Active. Bez niej trudno komfortowo ćwiczyć na siłowni czy biegać w parku, bo jednak odcięcie się od otoczenia w takich okolicznościach nie jest najlepszym pomysłem. Podobnie jak w Elite 7 Pro, wystarczy jedno dotknięcie, by z HearThrough przejść do pełnego ANC.



Słuchawki Elite 4 Active idealnie pasują do uszu i wydają się wręcz wygodniejsze od modelu Elite 7 Pro. To zasługa gumowanego materiału, z którego je wykonano. Elite 4 Active oferują nieco mniej, bo 7 godzin pracy, które można zwiększyć do 28 godzin dzięki zgrabnemu etui.



Który model wybrać?

Zdjęcie Jabra Elite 4 Active (granatowe) i Jabra Elite 7 Pro (czarne) / INTERIA.PL

Pod względem technologicznym, Elite 7 Pro i Elite 4 Active nie dzieli wcale tak wiele - oba modele oferują podobne funkcje, z tym, że Pro są nieco cięższe (5,4 g vs. 5 g). Elite 7 Pro mają nieco pojemniejszą baterię w porównaniu do Elite 4 Active i obsługują komunikaty głosowe. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to Pro oferują nieco głębsze tony, ale różnica ta jest praktycznie niewyczuwalna. Komfort prowadzenia rozmów na Elite 7 Pro jest jednak większy, co jest wynikiem obecności czterech głośników.



Podsumowując: Elite 7 Pro to doskonała propozycja dla osób, które chcą wykorzystywać słuchawki głównie do prowadzenia długich rozmów oraz poszukują jakości muzyki na najwyższym poziomie. Elite 4 Active to z kolei opcja dla osób, które są w stanie pójść na mały kompromis w kwestii jakości rozmów i muzyki, ale za to ze słuchawkami spędzają całe godziny na siłowni. Każdy w ofercie Jabry znajdzie coś dla siebie.