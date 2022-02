Zdjęcie Oppo Reno 6 Pro 5G /Patryk Łobaza /INTERIA.PL

W wolnej chwili lubię zrelaksować się przy dobrej gierce lub serialu. Niestety, niefortunna usterka zmusiła mnie do oddania laptopa do serwisu, a czas naprawy niechybnie się przeciągał. Na szczęście w tym czasie Oppo wysłało mi do testów swojego flagowca. Można powiedzieć, że Reno 6 Pro 5G praktycznie całkiem zastąpił mi laptopa.

Oppo Reno 6 Pro 5G zachwyca wyglądem

Jeszcze nie tak dawno myślałem, że to mój Huawei P30 Pro w wariancie aurora jest ładny, lecz od jakiegoś czasu producenci smartfonów coraz częściej oferują chropowatą tylną pokrywę z ciekawym kolorem bawiącym się światłem. Przykładem takiego urządzenia jest właśnie Oppo Reno 6 Pro 5G. Przysłany smartfon jest w kolorze niebieskim, lecz pod odpowiednim światłem i kątem jego powierzchnia zmienia się w jasny błękit lub nawet w czerń. Mógłbym siedzieć godzinami i obracać telefon pod różnymi kątami, by podziwiać ten taniec kolorów.

Zdjęcie Telefon przy odpowiednim świetle zmieniał kolor na czarny / Patryk Łobaza / INTERIA.PL

Nie oznacza to jednak, że design Oppo Reno 6 Pro jest nieskazitelny. Nie jestem przekonany co do rozłożenia przycisków po obu bokach, na jednym blokady klawiatury, na drugim - głośności. Przez to bardzo często sięgając po telefon lub wkładając do kieszeni robiłem przypadkowy zrzut ekranu. Z tego powodu zdarzało mi się też przypadkowo ściszyć muzykę, gdy trzymałem urządzenie w ręce.

Wyświetlacz 90 Hz i doskonała jakość obrazu

W Oppo Reno 6 Pro 5G zastosowano świetnej jakości wyświetlacz z odświeżaniem 90 Hz. Wyświetlane na nim kolory są żywe, lecz nie są przerysowane. Mamy tu do czynienia z 6,55 calowym ekranem, zaokrąglonym na krawędziach. Wspomniane odświeżanie 90 Hz w pełni wystarczy, by uzyskać pełną płynność animacji oraz jednocześnie jest sporą oszczędnością w stosunku do ekranów 120 Hz.

Oppo Reno 6 Pro 5G umożliwia zrobienie świetnych zdjęć i nagrań wideo, dzięki kilku ciekawym narzędziom. Warto tutaj wspomnieć o Bokeh Flair Portret Wideo zapewniającej ładne rozmycie tła. Jednak ogólna jakość fotografii nie wyróżnia się pozytywnie ani negatywnie na tle konkurencji. Oppo zastosowało konfigurację czterech aparatów: główny o rozdzielczości 50 MP jest wspomagany przez ultraszerokokątny 16 MP, teleobiektyw 13 MP i makro 2MP.

Oppo Reno 6 Pro świetnie spisuje się jako smartfon do gier mobilnych

Można powiedzieć, że każdy wystarczająco mocny smartfon może być urządzeniem gamingowym. Jednak w przypadku Oppo Reno 6 Pro mamy rzeczywiste, dodatkowe usprawnienia w tym kierunku. Przykładowo, bardzo przydatna jest opcja dwupasmowego połączenia z internetem. Polega ono na tym, że smartfon łączy się z wi-fi jednocześnie pasmem 2,4 GHz i 5 GHz, dzięki temu zapewnia płynność rozgrywki i stabilność połączenia. Jest to szczególnie przydatna funkcja przy grach kompetytywnych.

Zdjęcie Telefon czasem mocno nagrzewa się podczas ładowania / Patryk Łobaza / INTERIA.PL

Doskonałym pomysłem jest też wprowadzenie trybu skupienia, który zapobiega sytuacji, w której wiadomości lub połączenia zakłócają rozgrywkę. Można wtedy całkowicie skupić się na grze. Ponadto urządzenie zostało zaopatrzone w 12 GB pamięci RAM z możliwością "powiększenia" jej za pomocą partycji wymiany. To w połączeniu z mocnym procesorem Snapdragon 870 pozwoliło mi grać w Genshin Impact, jedną z najbardziej wymagających graficznie gier na urządzenia mobilne, na najwyższych ustawieniach.

Zdziwiony byłem też tym jak wolno spada poziom naładowania baterii podczas grania. Co prawda, nie zdarzyło mi się tak robić, lecz jestem przekonany, że bateria wytrzymałaby nawet kilkanaście godzin nieprzerwanej rozgrywki.

Z Oppo Reno 6 Pro czasem bywa gorąco

Podczas rozgrywki urządzenie rzadko się przegrzewało, lecz zdarzało się, że robiło to podczas ładowania. Technologia SuperVOOC 2.0 korzysta z dwóch mniejszych ogniw zamiast z jednego większego, przez co urządzenie szybciej się ładuje. Nie zdarzyło mi się, bym Oppo Reno 6 Pro musiał trzymać podpiętego przez dłużej niż 30 minut. Czasem smartfon robił się gorący praktycznie bez powodu np. podczas przeglądania wiadomości lub oglądania YouTube’a. Problem ten dziwi tym bardziej, że nie zaimplementowano tu nawet najmocniejszego na rynku procesora Qualcomm, który rzeczywiście sprzyjał przegrzewaniu się smartfonów.

Oppo Reno 6 Pro 5G - cena. Czy warto?

Premierowa cena Oppo Reno 6 Pro wynosiła 3699 zł. To zdecydowanie mniej niż za flagowce liczą sobie inne marki, lecz biorąc pod uwagę wykorzystane komponenty jest to i tak nieco zbyt drogo. Jednak teraz urządzenie w obliczu premiery swojego następcy traci na wartości. Przeglądając strony popularnych sklepów widzę oferty za około 3200 zł, co sprawia, że Oppo Reno 6 Pro jest atrakcyjną opcją.

Flagowca Oppo mogę szczerze polecić osobom, którym zależy na dobrej jakości obrazu i płynności animacji w grach mobilnych, lecz nie chcą tracić uniwersalności oferowanej przez high-endowe modele.