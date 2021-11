Test Huawei Watch GT 3

Jeśli macie wrażenie, że ostatnio nasz dział testowy jest oblegany przez produkty marki Huawei, to generalnie... macie rację. Chiński producent nie zwalnia tempa i wciąż zaskakuje kolejnymi premierami nowych urządzeń i akcesoriów. Podczas, gdy stosunkowo niedawno ocenialiśmy flagowy model smartwatcha z serii Watch 3 Pro, teraz do redakcji zawitał jego młodszy brat - Watch GT 3. Chociaż jest on mniejszy i tańszy od wspomnianego, nie oznacza to z automatu, że gorszy.

Wygląd oraz wykonanie

Zacznijmy jednak od początku. Smartwatche Watch GT 3 są dostępne w różnych wersjach cenowych i dwóch wariantach. Model skierowany do mężczyzn wyróżnia się większą i bardziej zabudowaną kopertą, niż wersja żeńska. Podczas gdy większość redakcji niemalże jednogłośnie decydowała się na przetestowanie odpowiednika męskiego, my poszliśmy w kierunku odwrotnym i poprosiliśmy o smartwatcha dla pań. W ten sposób w nasze ręce trafił model w wersji nazwanej "Elegant".

Zegarek, standardowo opakowany w stylowe pudełko, już na pierwszy rzut oka okazuje się szalenie atrakcyjnym gadżetem. Urządzenie posiada dyskretną 42 mm kopertę w złotym kolorze, która została podkreślona metalowym paskiem wykonanym z niewielkiej siateczki. Po prawej stronie tarczy znajdziemy dwa fizyczne przyciski, znane już z poprzednich urządzeń producenta. Górny - w kształcie niewielkiej koronki, służy do otwierania menu z funkcjami, powrotu do tarczy informującej o godzinie oraz spełnia funkcję "scrolla", oraz dolny, służący jako skrót do dowolnie przypisanej przez nas funkcji - np. listy treningów.

Przednia obudowa Huawei Watch GT 3 Elegant została wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na zmiany temperatur. Tył stanowi specjalny materiał kompozytowy z włókna polimerowego. Urządzenie jest także wodoodporne i spełnia standard 5 ATM, dzięki czemu można korzystać z niego podczas pływania.

Całość bardziej przypomina luksusowe zegarki znanych producentów, niż klasyczne modele smartwatchy dostępne na rynku. To zresztą od pewnego czasu element charakterystyczny dla większości inteligentnych czasomierzy marki Huawei. Pod względem wzornictwa możemy śmiało zaryzykować stwierdzeniem, że jest to najlepiej wyglądający damski smartwatch na rynku, czego dowodem mogą być zachwyty większości pań, którym pokazaliśmy urządzenie.

Ekran

Podobnie jak w przypadku modelu 3 Pro, również Watch GT 3 został wyposażony w dotykowy wyświetlacz AMOLED. Mniejsza wersja żeńska dysponuje wyświetlaczem o rozmiarach 1,32" obsługującym rozdzielczość 466 x 466 pikseli, co w zupełności wystarcza do wygodnego sterowania urządzeniem.

Jakość obrazu stoi na bardzo wysokim poziomie. Elementy wyświetlane na tarczy zegarka są wyraźne oraz jasne. Nie ma także problemów z reakcją na dotyk. Fajnym rozwiązaniem jest funkcja dostosowująca poziom jasności, która działa poprawnie i skutecznie wpływa na żywotność baterii. Jeśli się tym nie przejmujemy, zawsze możemy włączyć dostępną opcję "Always On Display", co pozwoli na stałe wyświetlanie wirtualnej tarczy zegarka. Tych jest zresztą prawdziwe zatrzęsienie, dzięki czemu każda z pań, znajdzie coś dla siebie.

System i funkcje

Za kontrolę Huawei Watch GT 3 odpowiada stale rozbudowywana platforma Harmony OS, działająca obecnie w wersji 2.1. Wciąż stosunkowo młody system chińskiego producenta zdążył już udowodnić swoje możliwości w modelu 3 PRO. Również w serii Watch GT 3 spełnia on swoją rolę, oferując przejrzysty i łatwy w nawigacji interfejs, a także spory zasób preinstalowanych aplikacji - niestety tylko tych, które współpracują z marką Huawei.

Urządzenie może się natomiast pochwalić aż setką różnych trybów sportowych, obejmujących m.in. 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Zegarek rejestruje kluczowe dane, takie jak czas trwania ćwiczeń, spalone kalorie, tętno, czy czas regeneracji. Zmian doczekała się sama funkcja monitorująca zdrowie, która obecnie pracuje w technologii TruSeen 5.0+. Dysponuje ona aż 8 sensorami, które przy wsparciu sztucznej inteligencji zapewniają jeszcze dokładniejsze pomiary naszego ciała.

Nieodzownym elementem smartwatchy Huaweia jest także aplikacja "Zdrowie". Od czasu premiery modelu 3 PRO, oprogramowanie doczekało się kilku aktualizacji, dzięki czemu jest łatwe i wygodne w użyciu, a ponadto umożliwia zbieranie wszystkich informacji dotyczących treningów, snu, poziomu stresu, czy przebytej trasy. Miłym dodatkiem jest nowe rozwiązanie o nazwie All-Day Health. To spersonalizowany asystent, który dba o nasze zdrowie i przypomina o istotnych nawykach, takich jak picie wody, czy przejmowanie leków.

Z uwagi na obecne zawirowania pomiędzy Google, a firmą Huawei - aplikacja nie jest oficjalnie dostępna w sklepie technologicznego giganta i trzeba ją pobrać w formie .apk. Na szczęście cała czynność jest prosta i nie sprawia większych problemów.

Bateria

Na sam koniec warto wspomnieć co nieco, o baterii. Producent zapewnia, że w zależności od wybranego wariantu, modele Watch GT 3 mogą pracować do 14 dni (w przypadku większego modelu) oraz 7 dni (w przypadku mniejszej wersji). Nasze testy wykazały, że informacje te nie są w żaden sposób przesadzone. Podczas standardowego korzystania w trybie smart, model GT 3 Elegant z łatwością wytrzymuje wspomniane 6-7 dni. To naprawdę bardzo dobry wynik względem konkurencji. Dodatkowo zegarek można szybko i sprawnie naładować dzięki wspomnianej na początku bezprzewodowej ładowarce.

Podsumowanie

Huawei Watch GT 3 to solidny smartwatch zapewniający wysokiej jakości możliwości. Na uwagę zasługuje wysoka jakość wykonania oraz design, który w przypadku wariantu "Elegant" sprawia, że urządzenie naprawdę trudno odróżnić od prawdziwych luksusowych zegarków. Spore możliwości oraz budzący uznanie czas pracy na baterii to zalety, które potrafią przykryć nieliczne wady w postaci ograniczonej liczby aplikacji na system Harmony OS.

Cena smartwatcha Huawei Watch GT 3 w wersji "Elegant": 1 399 zł.

Plusy Jakość wykonania i wygląd

Wydajność

Wyświetlacz

Bateria

Szeroki wybór funkcji treningowych Minusy Ograniczona ilość dostępnych aplikacji