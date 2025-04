Analitycy z e-petrol.pl poinformowali, że ceny paliw na stacjach spadły nie tylko względem zeszłego tygodnia, ale również są niższe o około 10% niż przed rokiem.

Ceny paliw spadają

- Przed zbliżającym się czasem częstszych wyjazdów na stacjach zanotowaliśmy wyraźne obniżki, dzięki którym litr oleju napędowego, pierwszy raz od października ubiegłego roku, kosztuje mniej niż sześć złotych. (...) Do tego paliwowe sieci ruszają z promocjami, oferując dodatkowe rabaty na tankowanie - poinformował w piątek e-petrol.pl, dodając, że są to skutki przeceny na rynku naftowym z początku kwietnia.

Z wyliczeń e-petrol.pl na 16 kwietnia 2025 r. wynika, że średnia cena diesla wynosiła 5,98 zł/l, benzyna 95-oktanowa kosztowała 5,89 zł/l, a 98-oktanowa - 6,69 zł/l. LPG wyceniane było na 3,08 zł/l.

Względem zeszłego tygodnia olej napędowy jest tańszy o 10 groszy, benzyna 95-oktanowa o 8 gr, a autogaz o 5 gr. Jak prognozuje e-petrol.pl, końcem kwietnia czekają nas jeszcze niższe ceny. Litr diesla będzie kosztował 5,85-5,98 zł, 95-oktanowej benzyny 5,76-5,89 zł, a autogazu 3,02-3,09 zł.

Wiosenna promocja na stacjach paliw Orlen i MOL

Od 18 kwietnia do 4 maja kierowcy będą mogli tankować taniej na stacjach Orlenu - jednak podobnie jak przy wcześniejszych tego typu akcjach, rabat dotyczy tylko użytkowników programu lojalnościowego.

Każdy posiadacz aplikacji Orlen Vitay otrzyma 15 zł zniżki na pierwsze tankowanie paliw Verva i Efecta. Jednak to nie koniec - każda taka transakcja uprawnia do uzyskania przy kasie kuponu o wartości 10 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach za minimum 11 zł.

Jakie są warunki promocji? Wystarczy zatankować minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego do 4 maja. Kupony uprawniające do uzyskania rabatu będą ważne do 16 maja.

MOL Polska również ogłosił rabaty, które będą dostępne do 5 maja. W aplikacji lojalnościowej MOL Move można aktywować kupony, zapewniające zniżkę 30 gr/l na paliwo EVO i EVO Plus oraz 15 gr/l na LPG. Kupony można wykorzystać dwukrotnie, a warunkiem jest tankowanie do 100 litrów.

Źródło: PAP