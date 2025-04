Pogoda na Wielkanoc 2025. Będzie ciepło czy spadnie śnieg? Jest prognoza

W ostatnim czasie pogoda zafundowała nam prawdziwy rollercoaster. Stopniowy wzrost temperatury do 20 st. C, a później spadek niemal do zera stopni C i śnieg. Po niezwykle mroźnym weekendzie wiele osób zapewne ma ochotę na przyjemny słoneczny, ciepły tydzień. Prognozy są optymistyczne. Czy wzrost temperatury utrzyma się do Świąt Wielkanocnych?

Czy po zimnym weekendzie przyjdą ciepłe dni?

Dane pogodowe IMGW na przestrzeni lat pokazują wyraźnie, że spadek temperatury w kwietniu nie jest niczym niezwykłym. Nawet więcej, w poprzednich latach był obserwowany znacznie częściej, a kilkukrotnie termometry pokazały nawet 20 kresek poniżej 0 st. C. Ciepłe dni w ostatnim czasie układ ośrodków barycznych (wyżów i niżów) umożliwił napływ rozgrzanego powietrza z południa Europy i północnej Afryki.

W weekend z kolei zawiało zimnym powietrzem arktycznym, dlatego obserwowaliśmy tak gwałtowną zmianę pogody w krótkim czasie. Prognozy IMGW wskazują, że w najbliższym czasie musimy przygotować się na chłodne poranki. We wschodniej części kraju temperatura nocą może spaść od -3 do -5 st. C. Na zachodzie będzie nieco cieplej od -1 st. C do 4 st. C. W ciągu dnia temperatura wzrośnie od 5 st. C w województwach wschodnich do 10-12 st. C. w woj. zachodnich. Większych temperatur możemy się spodziewać pod koniec tygodnia.

Prognoza pogody na Wielkanoc 2025. Będzie deszczowo i słonecznie

Przez cały okres Wielkiego Tygodnia możemy się spodziewać dość ciepłych dni z temperaturą od 16 do 21 st. C, choć momentami może spaść deszcz. Mieszkańcy północnej i północno-zachodniej Polski idąc z wielkanocnymi koszykami, powinni pamiętać też o parasolkach. Tam może popadać.

Niedziela Wielkanocna powinna być najładniejszym dniem okresu świątecznego. Najcieplej w południowych regionach Polski, tam termometry pokażą nawet 18 st. C, choć będzie najwięcej chmur. Im dalej na północ, tym zachmurzenie mniejsze, na północy niebo bezchmurne. Tam będzie też najchłodniej, od 12 st. C w Szczecinie do 14 st. C w Olsztynie.

W Lany Poniedziałek temperatury nie będą zachęcały do świętowania na dworze, w centralnej i południowo-wschodniej części kraju deszczowo.

Warto jednak pamiętać, że do Świąt Wielkanocnych wciąż pozostało dwa tygodnie. To oznacza, że obecne prognozy pogody trzeba traktować z pewną dozą nieufności, gdyż największa sprawdzalność wynosi 3-5 dni. Jeśli planujecie wyjazd, warto na bieżąco śledzić prognozy, i sprawdzić je najlepiej dzień przed wyjazdem.

