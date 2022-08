Chiny bardzo aktywnie rozwijają swoją sieć pociągów maglev. W 2021 roku zaprezentowano pociąg osiągający 600 km/h, ale już od 2018 roku mówi się o konstrukcjach pędzących z prędkością 1000 km/h. Teraz zaprezentowano pociąg, który podróżuje... 80 km/h, a jednocześnie jest innowacyjny i planuje się jego rozbudowę. Czym wszystkich zachwycił?

Czy charakteryzuje się nowy maglev?

South China Morning Post poinformował, że w kraju wybudowano pierwszą na świecie podwieszaną linię maglev. Dzięki zastosowaniu przez inżynierów magnesów trwałych pociąg może wisieć bez konieczności zasilania prądem.

Reklama

Eksperymentalna linia kolejowa na razie ma długość 800 metrów. Dzięki wykorzystaniu magnesów bogatych w pierwiastki ziem rzadkich, czyli tzw. magnesów trwałych pociąg może unosić się 10 metrów nad ziemią i przewozić 88 pasażerów z prędkością 80 km/h.

Szyna, która zawiera magnesy trwałe, otacza ramię pociągu, powodując jej odpychanie z każdej strony. Dzięki temu nie ma konieczności zasilania, aby pociąg się unosił, w przeciwieństwie do tradycyjnej linii maglev. Potrzebna jest tylko niewielka ilość energii, aby pociąg mógł jechać, jak twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Nauki i Technologii Jiangxi.

Wideo youtube

Czytaj także: Australia wkracza do wyścigu konstrukcji ponaddźwiękowych

Jakie jest przeznaczenie pociągu?

W porównaniu do tradycyjnych pociągów maglev osiągających prędkości dochodzące do 600 km/h ta oferowana przez naukowców może wydawać się śmieszna.



Inżynierowie są zdania, że po modyfikacjach uda się prędkość zwiększyć do 120 km/h, ale nie o rekordy prędkości tu chodzi.

Podwieszana konstrukcja nie jest zaprojektowana, aby zastąpić szybkie pociągi, tylko do funkcjonowania w zanieczyszczonych hałasem miastach, gdzie może stanowić alternatywę dla metra, którego prędkość ograniczona jest do 80 km/h.

- Pociąg maglev z magnesami trwałymi oferuje spersonalizowany i inteligentny transport, który może stanowić uzupełnienie metra i lekkiej kolei - powiedział Long Zhiqiang, profesor z Narodowego Uniwersytetu Obrony w Changsha, cytowany przez PLA Daily

Zdjęcie Podróż ma być szybka, bezpieczna i komfotrowa / xingguo.gov / materiał zewnętrzny

Jakie korzyści ma nowa konstrukcja?

Konstruktorzy podkreślają, że ich rozwiązanie generuje niewiele promieniowania elektromagnetycznego, a koszt budowy to zaledwie 10 proc. budowy metra. Dzięki stałemu polu magnetycznemu, które tłumi większość wstrząsów, komfort podróżowania jest dużo większy, a jednocześnie zwiększa to trwałość pojazdu. Całość jest znacznie cichsza niż metro, co przy znacznym hałasie w mieście ma duże znaczenie.

Jednocześnie wraz z konstrukcją trwają prace nad sztuczną inteligencją, która będzie odpowiedzialna za kierowanie pociągiem. Chińczycy nie ukrywają, że rozwój technologii ma sprawić, że staną się liderami transportu.

Czytaj także:

Więcej zieleni w mieście. Warszawa posadzi rośliny na kolejnych kilometrach torów tramwajowych Po mieście samolotem? Tak, samodzielnie pilotowanym elektrycznym Air One Szybka kolej zastąpi podróże samolotami? Tego chce Unia Europejska