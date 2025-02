Kiedy słyszymy o kolejnych niewiarygodnych projektach, które wydają się zbyt piękne, aby były prawdziwe, to najczęściej chodzi o Dubaj. I nie inaczej jest w przypadku Dubaj Loop, czyli podziemnej sieci transportowej dla pojazdów autonomicznych, która ma być rozwiązaniem palącego problemu największego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Miasto zmaga się z korkami (a co za tym idzie wypadkami drogowymi), a przy okazji wyzwaniami zrównoważonego transportu i walczy o ograniczenie śladu węglowego nowej infrastruktury.

Dubai Loop ma obsługiwać do 20 tys. pasażerów na godzinę i połączyć ponad 100 stacji z głównymi punktami transportowymi oraz atrakcjami turystycznymi - to nowoczesne rozwiązanie ma usprawnić codzienne poruszanie się mieszkańców oraz turystów. Co ciekawe, za projekt odpowiadać będzie Elon Musk i jego The Boring Company. Miliarder zaprezentował wizję Dubai Loop podczas szczytu World Government Summit, wspólnie z Omarem Al Olamą, ministrem ds. sztucznej inteligencji Zjednoczonych Emiratów Arabskich.