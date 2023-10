Jedziesz na Wszystkich Świętych pociągiem? Na tych trasach będzie więcej miejsc siedzących

Końcówka października, oraz początek listopada to okres intensywnych podróży, aby odwiedzić groby swoich bliskich. Na bliskie odległości wiele osób wybierze własny samochód oraz komunikację miejską, ale by dojechać z dalszej części kraju, wiele podróżnych spakuje walizki i skieruje się na dworzec kolejowy.

Jakie będą najpopularniejsze trasy wzmocnione przez PKP Intercity?

W związku z tym, że Wszystkich Świętych w 2023 roku wypada w środku tygodnia, niektórzy postanowili wziąć urlop, by mieć wolny cały tydzień, aby spokojnie dojechać i wrócić. W związku z tym już od tego weekendu do 5 listopada PKP Intercity dołączy do popularnych tras dodatkowe wagony, aby zapewnić większą liczbę miejsc.

PKP Intercity wzmocni 268 pociągów dodatkowymi 362 wagonami, ponadto 31 października i 1 listopada dwa składy zespolone ED-74 pojadą w podwójnej trakcji, zapewniając dwa razy więcej miejsc siedzących. Informuje PKP Intercity.

Reklama

Najpopularniejszymi trasami wybieranymi przez podróżnych są:



Kraków-Warszawa-Kraków,

Trójmiasto-Warszawa-Trójmiasto,

Warszawa-Poznań-Warszawa,

Warszawa-Wrocław-Warszawa.

Największego ruchu można się spodziewać na tych stacjach:



Warszawa Centralna,

Kraków Główny,

Wrocław Główny,

Poznań Główny,

Warszawa Gdańska,

Warszawa Wschodnia.

PKP Intercity oferuje pomoc podczas podróży

Przewoźnik przed 1 listopada przypomina, że oprócz kas, bilety można zakupić również za pośrednictwem portali i aplikacji. Do dyspozycji podróżnych na największych dworcach kolejowych będą informatorzy mobilni, którzy pomogą znaleźć odpowiedni peron oraz ustalić dogodne przesiadki.

Warto pamiętać, że osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na nieodpłatną pomoc ze wsiadaniem i wysiadaniem z pociągów, ale chęć trzeba najpierw zgłosić przez formularz dostępny na stronie PKP Intercity oraz aplikacji mobilnej przewoźnika.

Spółka zapewnia równie, że stale monitoruje frekwencję i w miarę możliwości technicznych będzie planowała dalsze wzmocnienia.