Podczas przejazdu przez muzyczną drogę wibracje powodują, że dźwięk jest słyszalny zarówno w kabinie samochodu, jak i na zewnątrz. Takie drogi istnieją m.in. w Danii, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Chinach czy na Węgrzech. W przeszłości były także w Holandii i Francji.

Jak powstaje dźwięk na muzycznej drodze?

Aby powstał dźwięk, konieczne jest wprawienie pojazdu w wibracje. Na muzycznych drogach odgrywane są często znane utwory, w związku z czym konieczne jest uzyskanie konkretnych dźwięków. Przykładowo, aby uzyskać dźwięk E, konieczne jest uzyskanie 330 wibracji na sekundę. To możliwe, jeśli paski będą oddalone od siebie o 61 mm, a pojazd będzie się poruszał z prędkością około 72 km/h (45 mil na godzinę). Posłuchajcie muzycznych dróg z kilku krajów.



Zdjęcie Dźwięk uzyskuje się poprzez system rowków na jezdni / Wikipedia

Węgry

Około 30-sekundowy fragment można usłyszeć, jadąc drogą nr 67 w kierunku południowym, od Mernyeszentmiklós do Mernye. Instalacja powstała w 2019 r., aby upamiętnić László Bódi, wokalistę zespołu Republic.

Japonia

Shizuo Shinoda pracując na drodze spycharką, przez przypadek zeskrobał kilka fragmentów nawierzchni, tworząc podłużne rowki. Gdy później po nich przejechał, zorientował się, że można dzięki temu uzyskać melodię. Następnie wraz z instytutem, w którym wcześniej pracował nad nawierzchniami stworzył projekty Shinody, czyli muzyczne drogi.

Twórcy wykorzystali metodę rowków wycinanych w betonie w określonych odstępach. Od 2016 r. w Japonii istnieje około 30 muzycznych odcinków. W miejscu, gdzie pierwszy raz asfalt został zeskrobany obecnie można usłyszeć Pieśń miłosną Shiretoko (Shiretoko Love Song)

W Okinawie można usłyszeć pieśń ludową Futami Jowa, z kolei na drodze między miastem Nakanojo a Shima Onsen, samochód odtworzy Always With Me z animacji fabularnej Spirited Away. Poniżej usłyszysz jeszcze jedno nagranie na drodze na górę Fuji

Co ciekawe, część japońskich dróg muzycznych jest polifoniczna. System rowków lub namalowanych linii jest osobny dla prawej i lewej strony samochodu, dzięki czemu możliwe jest odgrywanie bardziej skomplikowanych melodii.

Przeczytaj także: The Flipper Bridge między Chinami a Hongkongiem zamienia ruch lewostronny na prawostronny

Korea Południowa

Około 70 proc. wypadków w Korei Południowej spowodowana jest przez przysypiających lub zmęczonych kierowców. Postanowiono więc na najbardziej niebezpiecznych odcinkach zainstalować rowki, aby nieco rozbudzić kierowców. Jedną z piosenek możesz rozpoznać jako nieco rozstrojoną wersję piosenki Mary Had a Little Lamb.

Przeczytaj także: Najbardziej niedorzeczne trasy kolejowe. Tory wiodą przez stadion piłkarski

Stany Zjednoczone

W Lancaster w Kaliforni w 2008 roku powstała instalacja, która miała odtwarzać fragment finału Uwertury Wilhelm Tell. Niestety przy tworzeniu popełniono błąd i ostatecznie trzeba się wsłuchać, żeby rozpoznać ten klasyczny utwór.

W 2019 r. Tim Arnold, absolwent Auburn University College of Engineering, stworzył i zainstalował muzyczną ścieżkę, na której odtwarzane są pierwsze siedem nut pieśni bojowej Auburn Tigers "War Eagle". W tym przypadku wykorzystano materiał nakładany na nawierzchnię, co pozwala uniknąć uszkadzania nawierzchni.

Praktyczne i ciekawe rozwiązanie

Muzyczne drogi to z pewnością ciekawe rozwiązanie, które może pozwolić na lekkie rozbudzenie przysypiających kierowców lub być ciekawą atrakcją turystyczną. W związku z tym, że konieczne jest utrzymanie stałej, konkretnej prędkości to rozwiązanie mogłoby zachęcić kierowców do zwolnienia na niebezpiecznych odcinkach trasy bez stosowania fotoradarów. Niestety, ze względu na zwiększony poziom hałasu nie sprawdziłyby się na terenach zabudowanych. Historia zna kilka przypadków, kiedy muzyczna instalacja musiała być usunięta w związku z protestami.

