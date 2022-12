Jezus kazał otworzyć jej drzwi. Samolot musiał lądować awaryjnie

Mateusz Zajega Transport

Do groźnego incydentu doszło na pokładzie samolotu lecącego z Houston do Ohio. Jedna z pasażerek próbowała otworzyć drzwi podczas lotu, kiedy maszyna znajdowała się 11000 metrów nad poziomem morza. Jak twierdzi wspomniana kobieta, do rzeczonego czynu namówił ją sam Jezus.

Zdjęcie / Twitter